Белорусский боец RCC хочет стать чемпионом UFC через три года: «У меня огонь внутри»

Боец ММА Владислав «Белаз» Ковалев рассказал о планах стать чемпионом UFC.

Источник: Getty Images

Сейчас Ковалев является чемпионом российской лиги RCC благодаря победам над Александром Шлеменко и Арменом Петросяном.

«Не говори “гоп”, пока не перепрыгнешь. Сейчас важно побеждать в каждом поединке, я только-только набираю обороты. Я спортсмен среднего уровня, которому еще расти и расти. Я работаю с одним тренером, с другим тренером. Сейчас вот взял персонального тренера в Таиланде — и он показывает такие вещи, которые ты не знаешь. Я хочу набираться опыта, чтобы через три года я был чемпионом UFC. Я чувствую, что у меня это получится.

Кондратьев стал чемпионом ACA, мне понравились его слова. Он сказал: «Посмотрите, я с деревни в 100 человек». И он становится чемпионом топовой лиги! Я верю, что подниму чемпионский пояс и спокойно к этому отнесусь. Самое главное — работать, мотивация у меня большая. У меня есть огонь внутри, хочется стать сильнейшим в мире", — сказал Ковалев корреспонденту Sport24 Николаю Алексееву.

Узнать больше по теме
RCC (Russian Cagefighting Championship): уральский промоушен, взорвавший российский ММА
Современный ММА на слуху большинства любителей этого вида спорта прочно связан с промоушеном UFC. Но есть и другие организации, которые проводят интересные бои с участием спортсменов не последней величины. Один из таких промоушенов был создан в 2018 году в Екатеринбурге — RCC.
Читать дальше