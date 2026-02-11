Белорусский боец RCC хочет стать чемпионом UFC через три года: «У меня огонь внутри»

«Не говори “гоп”, пока не перепрыгнешь. Сейчас важно побеждать в каждом поединке, я только-только набираю обороты. Я спортсмен среднего уровня, которому еще расти и расти. Я работаю с одним тренером, с другим тренером. Сейчас вот взял персонального тренера в Таиланде — и он показывает такие вещи, которые ты не знаешь. Я хочу набираться опыта, чтобы через три года я был чемпионом UFC. Я чувствую, что у меня это получится.