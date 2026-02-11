Белорусский боец RCC хочет стать чемпионом UFC через три года: «У меня огонь внутри»

Сейчас Ковалев является чемпионом российской лиги RCC благодаря победам над Александром Шлеменко и Арменом Петросяном.
«Не говори “гоп”, пока не перепрыгнешь. Сейчас важно побеждать в каждом поединке, я только-только набираю обороты. Я спортсмен среднего уровня, которому еще расти и расти. Я работаю с одним тренером, с другим тренером. Сейчас вот взял персонального тренера в Таиланде — и он показывает такие вещи, которые ты не знаешь. Я хочу набираться опыта, чтобы через три года я был чемпионом UFC. Я чувствую, что у меня это получится.
Кондратьев стал чемпионом ACA, мне понравились его слова. Он сказал: «Посмотрите, я с деревни в 100 человек». И он становится чемпионом топовой лиги! Я верю, что подниму чемпионский пояс и спокойно к этому отнесусь. Самое главное — работать, мотивация у меня большая. У меня есть огонь внутри, хочется стать сильнейшим в мире", — сказал Ковалев корреспонденту Sport24 Николаю Алексееву.