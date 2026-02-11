Шавкат Рахмонов принял решение по карьере в UFC после травмы

По словам Рафикова, восстановление Рахмонова уже началось, а сама операция прошла успешно в Европе:
«Предположительно его восстановление продлится шесть-семь месяцев. Он уже начал восстанавливаться. Его оперировали в Европе, всё хорошо сделали. Всё теперь зависит от него — от его мотивации, но он мотивирован, сам говорит: “Я хочу вернуться”, поэтому остаётся только ждать», — поделился Рафиков на YouTube-каналах Namys Fighting/Вестник MMA.
Таким образом, сам Рахмонов, по словам Рафикова, уже обозначил свою позицию по будущему в UFC — он нацелен на возвращение в октагон, несмотря на тяжёлую травму и длительный период восстановления.
Последний поединок в UFC Шавкат Рахмонов провёл 7 декабря 2024 года, когда встретился с ирландцем Иэном Гэрри (17−1, 15−0 на момент боя) и победил решением судей. По ходу боя казахстанец получил травму колена, из-за которой полностью пропустил 2025 год.
Его возвращение ожидалось в начале 2026-го, однако в январе текущего года стало известно, что Рахмонов вновь столкнулся с проблемами с коленом и перенёс хирургическое вмешательство.
По информации источников, боец выбыл из тренировочного и соревновательного процесса ориентировочно на 9−10 месяцев.