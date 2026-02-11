Ричмонд
Шавкат Рахмонов принял решение по карьере в UFC после травмы

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков (21−6) рассказал о состоянии и настрое своего одноклубника, бойца UFC Шавката Рахмонова (19−0), передают Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов, Vesti.kz

По словам Рафикова, восстановление Рахмонова уже началось, а сама операция прошла успешно в Европе:

«Предположительно его восстановление продлится шесть-семь месяцев. Он уже начал восстанавливаться. Его оперировали в Европе, всё хорошо сделали. Всё теперь зависит от него — от его мотивации, но он мотивирован, сам говорит: “Я хочу вернуться”, поэтому остаётся только ждать», — поделился Рафиков на YouTube-каналах Namys Fighting/Вестник MMA.

Таким образом, сам Рахмонов, по словам Рафикова, уже обозначил свою позицию по будущему в UFC — он нацелен на возвращение в октагон, несмотря на тяжёлую травму и длительный период восстановления.

Последний поединок в UFC Шавкат Рахмонов провёл 7 декабря 2024 года, когда встретился с ирландцем Иэном Гэрри (17−1, 15−0 на момент боя) и победил решением судей. По ходу боя казахстанец получил травму колена, из-за которой полностью пропустил 2025 год.

Его возвращение ожидалось в начале 2026-го, однако в январе текущего года стало известно, что Рахмонов вновь столкнулся с проблемами с коленом и перенёс хирургическое вмешательство.

По информации источников, боец выбыл из тренировочного и соревновательного процесса ориентировочно на 9−10 месяцев.

MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
