Шавкат Рахмонов принял решение по карьере в UFC после травмы

«Предположительно его восстановление продлится шесть-семь месяцев. Он уже начал восстанавливаться. Его оперировали в Европе, всё хорошо сделали. Всё теперь зависит от него — от его мотивации, но он мотивирован, сам говорит: “Я хочу вернуться”, поэтому остаётся только ждать», — поделился Рафиков на YouTube-каналах Namys Fighting/Вестник MMA.