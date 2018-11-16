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11:45 (мск), источник: ТАСС

Паралимпийский комитет России погасил более половины расходов по восстановлению в МПК

БАКУ, 16 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Паралимпийский комитет России (ПКР) погасил более половины расходов, связанных с процессом восстановления членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом ТАСС сообщил президент МПК Эндрю Парсонс.

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20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что являлось одним из критериев восстановления членства ПКР в международной федерации. ПКР также должен был компенсировать МПК €257,5 тыс., эти расходы международная организация понесла в связи с процессом восстановления российского паралимпийского движения.

«Мы уже получили часть средств. Точной суммы я назвать не могу, но это больше 50 процентов. Как только будет произведена выплата, мы созовем заседание независимой рабочей группы. Она должна предоставить рекомендацию исполкому, который может принять решение на очередной встрече или еще раньше посредством телеконференции», — сказал Парсонс.

«В любом случае есть прогресс, я оптимистично оцениваю ситуацию», — добавил он.

Ранее глава организации отмечал, что вопрос статуса ПКР может быть рассмотрен уже в январе.

Членство ПКР было приостановлено в августе 2016 года, что не позволило российским паралимпийцам выступить на Играх в Рио-де-Жанейро. На зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане россияне выступали в нейтральном статусе.

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