Паралимпийский комитет России погасил более половины расходов по восстановлению в МПК

20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что являлось одним из критериев восстановления членства ПКР в международной федерации. ПКР также должен был компенсировать МПК €257,5 тыс., эти расходы международная организация понесла в связи с процессом восстановления российского паралимпийского движения.

«Мы уже получили часть средств. Точной суммы я назвать не могу, но это больше 50 процентов. Как только будет произведена выплата, мы созовем заседание независимой рабочей группы. Она должна предоставить рекомендацию исполкому, который может принять решение на очередной встрече или еще раньше посредством телеконференции», — сказал Парсонс.

«В любом случае есть прогресс, я оптимистично оцениваю ситуацию», — добавил он.

Ранее глава организации отмечал, что вопрос статуса ПКР может быть рассмотрен уже в январе.