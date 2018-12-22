«WADA усвоило урок»: Россия вновь под угрозой отстранения
Экспертная группа WADA посетила Россию с целью получения данных из Московской лаборатории. Поездка оказалась неудачной: специалисты не смогли завершить работу
Экспертная группа WADA посетила Россию с целью получения данных из Московской лаборатории. Поездка оказалась неудачной: специалисты не смогли завершить работу
Пять специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с независимым экспертом доктором Хосе Антонио Паскуалем не смогли завершить работу в Московской лаборатории, которой ранее руководил Григорий Родченков, и получить доступ к оригиналу электронной базы данных (LIMS) — этот пункт является одним из ключевых условий восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Как говорится в заявлении
Препятствием к завершению миссии специалистов стало их собственное оборудование — оказалось, что оно должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.
Примечательно, что этот вопрос не обсуждался в ходе первого визита экспертов WADA в Москву, который состоялся 28 ноября. Однако эксперты WADA готовы продолжить работу, если Россия оперативно решит вопрос с сертификацией ввезенного оборудования.
«Если Россия оперативно решит этот вопрос, то команда специалистов WADA готова приступить к полному извлечению данных», — сказано в сообщении организации.
Тогда глава организации Крейг Риди подчеркнул, что если задача не будет выполнена в поставленные срок, то РУСАДА снова признают несоответствующим кодексу.
В сообщении WADA говорится, что, несмотря на прецедент с оборудованием, комиссия напишет официальный отчет о визите в Россию, который будет рассмотрен комитетом по соответствию
Оперативно на ситуацию отреагировал глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. По мнению функционера, российская сторона в очередной раз «пытается избежать ответственности» и должна быть лишена прав.
«Вот так сюрприз.
Министр спорта России Павел Колобков ранее отмечал, что специалисты WADA планируют третий визит в Московскую лабораторию.
«До конца года мы должны получить официальное заявление WADA по поводу очередного визита независимых экспертов в Московскую антидопинговую лабораторию. Будет еще один визит экспертов», — заявил Колобков в интервью ТАСС.
Не надо лишний раз подчеркивать, что организация имеет право как отобрать лицензию у РУСАДА, так и достигнуть с российской стороной компромиссного решения. Например, WADA сможет отсрочить предоставление данных Московской лаборатории, поскольку формально Россия дала доступ специалистам комиссии к лаборатории.
Однако организация может принять и более жесткую позицию, ведь в решении от 20 сентября четко прописывались все условия и сроки.
В том случае, если РУСАДА в очередной раз будет лишено лицензии, то возникнет вопрос: почему российские функционеры, заинтересованные в сохранении восстановленного статуса РУСАДА, не предусмотрели лицензирования зарубежного оборудования?
При этом нельзя забывать, что одним из вариантов
Необходимо также понимать, что полный доступ к данным Московской лаборатории и проверка подозрительных
На недавней
«Значит, мы не смогли организовать должным образом работу. Но в этом как раз и заключается вина организаций, государственных структур, которые должны были делать это лучшим образом. Что касается того, избавились мы от этого или нет? Наверное, на 100 процентов нет», — отметил глава государства.
Слова Путина на фоне срыва важнейших договоренностей с WADA максимально точно отражают текущую ситуацию с разрешением допинга в России.
Как уже было сказано, именно российская сторона заинтересована в сохранении статуса РУСАДА, соответственно, именно на отечественных организациях лежит ответственность за обеспечение всех необходимых условий для работы комиссии WADA.
Жанна Однозеркина