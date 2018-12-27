Российский спорт унизили и оправдали. Но война с допингом продолжается

Источник: РИА "Новости"

Позор мирового спорта?

Решению восстановить РУСАДА в правах предшествовали долгие переговоры. Сначала президент WADA Крейг Риди направил особое письмо в Россию, предлагая компромиссное решение. Российская сторона приняла условия международной организации: во-первых, согласилась с выводами независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, во-вторых, пообещала предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Во многом благодаря этим переговорам на исполкоме WADA большинством голосов было принято судьбоносное для российского спорта решение.

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Пока российская сторона радовалось неожиданно позитивному исходу, спортивный мир реагировал на случившееся неоднозначно. Первым высказался Макларен: «В ходе всех событий WADA отказалась от шанса подчинить Россию. WADA попала в трудную ситуацию. Мы видим, что множество спортсменов отрицательно относятся к произошедшему».

Реакция Макларена возникла не на пустом месте. Против восстановления российского спорта выступили представители сразу 13 международных спортивных федераций — Великобритании, США, Канады, Германии, Японии, Австралии, Австрии, Финляндии, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Польши.

Больше всех боролись американцы. «Решение агентства неприемлемо. WADA показало: мы ставим интересы небольших групп спортивных чиновников выше прав миллионов чистых спортсменов и надежд миллиардов болельщиков», — возражал генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт. Затем в USADA предложили распустить WADA и создать новую комиссию.

Григорий Родченков | Источник: РИА "Новости"

Восстановление РУСАДА стало ударом и для информатора WADA Григория Родченкова, чьи доводы против российского спорта в одночасье перестали быть существенными. «WADA не должно верить манипуляциям и лживым заявлениям Министерства спорта — органа Кремля, который помогал внедрять допинговую систему и лгал о соблюдении правил», — говорил он.

Против восстановления РУСАДА выступали не только спортивные функционеры, но и действующие спортсмены. Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон назвал восстановление РУСАДА серьезной проблемой и выразил уверенность, что российская сторона оказала влияние на WADA. С ним согласился и восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, заявивший, что потерял доверие к WADA.

Крах системы

Отрицательное отношение к восстановлению РУСАДА в правах никак не связано с мировым заговором против России. За четыре года обвинений, скандалов и расследований репутация отечественного спорта оказалась окончательно испорченной.

Триггером истории стал фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российской легкой атлетике. Материалом для исследования вопроса послужили данные российской бегуньи Юлии Степановой и ее мужа Виталия. После выхода картины WADA начало проверку российского спорта; выявились злоупотребления запрещенными веществами в легкой атлетике.

14 ноября 2015 года российским легкоатлетам запретили участвовать в соревнованиях. Еще через несколько дней WADA признал РУСАДА не соответствующим кодексу и приостановил его деятельность. Разгорелся допинговый скандал.

Тогдашний глава московской антидопинговой лаборатории Родченков подал в отставку и бежал в США. Там он дал несколько интервью местным СМИ, в которых рассказал о допинге на Олимпийских играх в Сочи и подмене проб атлетов. По его словам, министр спорта Виталий Мутко знал о происходящем. Родченков признался, что лично создал для спортсменов коктейль из трех запрещенных препаратов.

После обнародования заявлений Родченкова было объявлено о создании комиссии по расследованию ситуации в российском спорте. Ее возглавил Макларен. Результаты проверок привели к дисквалификации части российских легкоатлетов, тяжелоатлетов и гребцов и лишению их права участия в Олимпийских играх в Рио.

Российским легкоатлетам разрешили принимать участие в ОИ-2016 только в нейтральном статусе. Однако из 136 заявок россиян была удовлетворена только одна — прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая тренировалась в США. Но и ей не удалось завоевать медалей. Так сборная России осталась без единой награды в легкой атлетике на Играх в Рио.

Александр Легков | Источник: РИА "Новости"

Вернули доверие

С новой силой скандал разгорелся перед Играми в Пхенчхане. В декабре 2017-го МОК лишил лыжника Александра Легкова золотой и серебряной медалей ОИ-2014 и отстранил спортсмена от соревнований пожизненно. Потом такие же санкции были применены еще к 27 российским участникам Игр в Сочи. Россия была лишена четырех золотых медалей Олимпиады 2014 года и множества серебряных и бронзовых наград.

Российской стороне удалось оспорить решения комитета в Спортивном арбитражном суде (CAS) уже в феврале 2018-го. 17 спортсменам вернули результаты, показанные на Играх в Сочи. В их число вошли Легков, лыжники Максим Вылегжанин и Никита Крюков (серебро в командном спринте), скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина (золото и бронза), конькобежка Ольга Фаткулина (серебро), саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова (серебро). Еще 11 атлетов все же были признаны виновными в допинговых нарушениях, однако суд заменил им пожизненную дисквалификацию на отстранение от Игр в Пхенчхане.

Но ОИ-2018 остались не только без спортсменов из этого списка. МОК принял решение отстранить всю сборную России от участия в Играх — только атлеты, доказавшие свою чистоту, смогли поехать на соревнования под нейтральным флагом и в статусе «олимпийских атлетов из России».

Виктор Ан | Источник: РИА "Новости"

МОК отказался приглашать на Олимпиаду ведущих российских спортсменов: биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, нескольких российских конькобежцев, фигуристов и хоккеистов. Причиной стало присутствие спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории. Для Шипулина, Ана и фигуриста-парника Федора Климова, завершивших карьеру в 2018 году, эти Игры могли стать финальным аккордом в карьере, но увы.

Тем не менее российским спортсменам удалось завоевать в Пхенчхане две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей — всего 17 наград. Однако без скандалов не обошлось и здесь.

В допинг-пробах керлингиста Александра Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Сначала спортсмен пытался оправдаться, затем все-таки признал вину. Крушельницкий и его партнерша Анастасия Брызгалова лишились бронзовой медали Игр-2018. Александр был отстранен от спорта на четыре года. Также на допинге была поймана участница Игр бобслеистка Надежда Сергеева, однако в октябре CAS снял со спортсменки временное отстранение.

Это еще не конец

Два неприятных прецедента не помешали WADA восстановить российский спорт в правах. После возобновления деятельности РУСАДА Россия получила возможность поехать на летние Олимпийские игры в Токио в полном составе. Для этого российской стороне нужно выполнить требования WADA.

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Однако на пути к очищению отечественного спорта появляются все новые и новые препятствия. К российским биатлонистам, выступавшим на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, нагрянули сотрудники местной полиции и обвинили их в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года. Россияне вину не признали; расследование продолжается.

22 декабря прогремел новый раскат грома. РУСАДА вновь оказалось под угрозой отстранения. 18 декабря техническая группа WADA успешно прибыла в Москву для начала работы, но не сумела ее закончить. Российская сторона отказалась допускать иностранных коллег в Московскую антидопинговую лабораторию. Причиной стало используемое WADA оборудование для сбора данных — оно не было сертифицировано согласно российскому законодательству.

Работа международного агентства может быть продолжена только в том случае, если приборы пройдут сертификацию или если требование об обязательной сертификации будет снято российской стороной в порядке исключения из правил. В России оборудованием по восстановлению данных с жесткого диска разрешено владеть только силовым структурам, что делает проблему гораздо более сложной.

У российской стороны есть время исправить ситуацию до 31 декабря. Если WADA не получит доступ в обозначенные сроки, РУСАДА вновь лишится статуса. В этом случае Россия не сможет принимать международные соревнования, а нашим спортсменам будет запрещено выступать за границей. Такой исход сулит крах всему российскому спорту.