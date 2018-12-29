Фоторепортажи
9Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО. Фото с места событий
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
17:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Московская лаборатория согласовала с WADA детали передачи проб

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) совместно с российскими властями согласовали процесс копирования данных московской антидопинговой лаборатории, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. Он рассказал, что Минспорта получило письмо главы WADA Крэйга Риди с несколькими вариантами копирования.

Наверх
Источник: Reuters
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«У экспертов WADA и представителей российской стороны существует взаимопонимание, и мы поддерживаем позицию WADA: в наших общих интересах и на благо российских спортсменов и всех чистых спортсменов необходимо двигаться вперёд и незамедлительно решать все оставшиеся вопросы», — приводит пресс-служба слова министра (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, технические детали копирования уже согласованы со Следственным комитетом РФ.

Напомним, в 2015 году исполком WADA дисквалифицировало РУСАДА. Спустя три года, в сентябре 2018-го, WADA решила восстановить РУСАДА в правах. Предоставление доступа к данным к допинг-пробам до конца года было ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства.

Позже 17 декабря делегация WADA, приехавшая в Россию, получила доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, но не смогла вывезти пробы из страны. «Оборудование группы, которое будет использоваться для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством», — говорилось в сообщении WADA.

 Владимир Путин рассказал олигархам то, что они боялись услышать
В каких регионах России больше не верят Путину
Такой победы от Брагина не ждал никто. Россия шокировала Чехию
Рейтинг НХЛ: Овечкин проиграл волосатому рыжему чудовищу
Шумахер начал ходить? Что известно о пятилетней борьбе Михаэля
В Англии Boxing Day. «Ливерпуль» против «Арсенала» и «Ман Сити»
Главные задачи на футбольную зиму. «Зенит»
«Хабиб показался скромным». Нурмагомедов, каким вы его не знали
Российский теннисист занял третье место на турнире в Абу-Даби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь