Московская лаборатория согласовала с WADA детали передачи проб

Источник: Reuters

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«У экспертов WADA и представителей российской стороны существует взаимопонимание, и мы поддерживаем позицию WADA: в наших общих интересах и на благо российских спортсменов и всех чистых спортсменов необходимо двигаться вперёд и незамедлительно решать все оставшиеся вопросы», — приводит пресс-служба слова министра (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, технические детали копирования уже согласованы со Следственным комитетом РФ.

Напомним, в 2015 году исполком WADA дисквалифицировало РУСАДА. Спустя три года, в сентябре 2018-го, WADA решила восстановить РУСАДА в правах. Предоставление доступа к данным к допинг-пробам до конца года было ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства.