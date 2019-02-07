Пять лет Олимпиаде в Сочи: какой мы ее запомнили
Жаркой! Зимней! Нашей!
Жаркой! Зимней! Нашей!
В это сложно поверить, но с того самого момента, как в Сочи зажгли олимпийский огонь, прошло уже пять лет. Банально прозвучит, но есть ощущение, что это было вчера, ну, или на днях. С той поры на сочинские Игры вылилось нереальное количество помоев. Но, как ни крути, в памяти очевидцев она все равно останется самой классной за всю историю зимних Олимпийских игр. И никто не сможет доказать обратное. Уж мне точно! Sport24 решил вспомнить, как же классно было 5 лет назад в Сочи.
На церемонии открытия Игр было невероятно масштабно и красиво, но все эти детали забылись, как только перед парадом
А на выходе нашей сборной диджей включил хит группы Тату «Нас не догонят». Многие потом решили, что эта песня стала пророческой, когда россияне победили в общекомандном зачете.
В Сочи было много всего в первый раз. Никто не рассчитывал даже и на половину медалей, которые завоевали наши спортсмены, но это случилось, и теперь история. Невозможно забыть успех фигуристов в командных соревнованиях, три золота Виктора Ана в
Было место и совсем сюрпризам. Александр Смышляев неожиданно взял бронзу в могуле, а Николай Олюнин доказал своим серебром, что в России есть сноубординг.
Грустным моментом стала травма Евгения Плющенко. Он снялся с соревнований перед самым началом индивидуальных выступлений, почувствовав на тренировке боль в спине.
Норвежский биатлонист
Не обошлось и без веселых моментов. Так в комичную ситуацию угодила конькобежка Ольга Граф, которая выиграла бронзовую награду. После финиша на дистанции 3000 метров спортсменка расстегнула костюм, порадовав любителей спорта небольшим стриптизом.
А вот норвежский сноубордист Столе Сандбеку удивил публику на церемонии награждения своим ирокезом на голове. Зажгла и чешская сноубордистка Ева Самкова. После победы в
Черный день в календаре сборной России по хоккею наступил 19 февраля. Команда Билялетдинова проиграла в четвертьфинале финнам, разбив сердца миллионов фанов. Ранний гол Ильи Ковальчука заразил хоккеистов неуместной самоуверенностью. Финны во главе с великим Селянне ответили тремя и отправились в полуфинал.
В полуфинальном матче канадцы встречались с американцами. Войдя в раздевалку, парни обнаружили письмо от женской команды, которая ранее в финале победила сборную США, за считанные минуты до окончания основного времени сравняв счет и вырвав золото в овертайме. Вот, что они прочитали: «Парни, это ваш вечер. Распорядитесь этим моментом. Мы доказательство того, что каждая минута важна. Подиум — для храбрых. Боритесь за каждый дюйм, диктуйте темп. И сделайте их! От девушек». Это помогло. Канадцы в итоге тоже стали победителями хоккейного турнира.
23 февраля на трассе
Американские спортсмены уже после окончания Игр запомнились не только успешным выступлениям, но и трогательной заботой о четвероногих дворнягах. Начался этот бум с серебряного медалиста в слоупстайле Гаса Кенворти. Парень прикормил четверых щенят и их мать, а затем увез к себе домой.
За ним собачку с собой забрала его соотечественница Линдси Якобелис, которая не смогла принять участие в соревнованиях по
Если во время церемонии открытия все умилялись Мишке, который добродушно улыбался всему стадиону «Фишт», то уже 23 февраля публика рыдала навзрыд. Причем тоже
Виктория Дмитриева