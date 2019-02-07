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17:01 (мск), источник: Sport24

Пять лет Олимпиаде в Сочи: какой мы ее запомнили

Жаркой! Зимней! Нашей!

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Источник: РИА "Новости"

В это сложно поверить, но с того самого момента, как в Сочи зажгли олимпийский огонь, прошло уже пять лет. Банально прозвучит, но есть ощущение, что это было вчера, ну, или на днях. С той поры на сочинские Игры вылилось нереальное количество помоев. Но, как ни крути, в памяти очевидцев она все равно останется самой классной за всю историю зимних Олимпийских игр. И никто не сможет доказать обратное. Уж мне точно! Sport24 решил вспомнить, как же классно было 5 лет назад в Сочи.

Упорная снежинка и выход под «Тату»

На церемонии открытия Игр было невероятно масштабно и красиво, но все эти детали забылись, как только перед парадом команд-участниц не раскрылось пятое олимпийское кольцо.

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А на выходе нашей сборной диджей включил хит группы Тату «Нас не догонят». Многие потом решили, что эта песня стала пророческой, когда россияне победили в общекомандном зачете.

Источник: РИА "Новости"

Исторические победы и сюрпризы

В Сочи было много всего в первый раз. Никто не рассчитывал даже и на половину медалей, которые завоевали наши спортсмены, но это случилось, и теперь история. Невозможно забыть успех фигуристов в командных соревнованиях, три золота Виктора Ана в шорт-треке, победы сноубордиста Вика Уйалда и фигуристки Аделины Сотниковой, золото в биатлонной эстафете, доминирование Александра Третьякова в скелетоне и российский пьедестал лыжников в заключительный день Игр.

Источник: РИА "Новости"

Было место и совсем сюрпризам. Александр Смышляев неожиданно взял бронзу в могуле, а Николай Олюнин доказал своим серебром, что в России есть сноубординг.

Обидные падения и шуруп Плющенко

Из-за падения серьезную травму получила фристайлистка Мария Комиссарова, не смог взять третье олимпийское золото подряд в хаф-пайпе сноубордист Шон Уайт. Побороться за медаль не сумел лыжник Сергей Устюгов, а в спринтерской эстафете за 200 метров до финиша упал немец Тим Чарнке и не позволил выиграть Никите Крюкову второе золото в карьере. В мужском спринтерском полуфинале Антон Гафаров сломал лыжу, но не закончил гонку, пока не добрался до финиша.

Источник: РИА "Новости"

Грустным моментом стала травма Евгения Плющенко. Он снялся с соревнований перед самым началом индивидуальных выступлений, почувствовав на тренировке боль в спине.

Рекорд Бьорндалена

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален стал абсолютным рекордсменом по числу олимпийских медалей. Вместе с командой в Сочи спортсмен выиграл смешанную эстафету, а также взял золото в спринте, став восьмикратным олимпийским чемпионом. Больше медалей не выигрывал никто.

Источник: РИА "Новости"

Костюм Граф, усы Самаковой и прическа Сандбеку

Не обошлось и без веселых моментов. Так в комичную ситуацию угодила конькобежка Ольга Граф, которая выиграла бронзовую награду. После финиша на дистанции 3000 метров спортсменка расстегнула костюм, порадовав любителей спорта небольшим стриптизом.

Источник: РИА "Новости"

А вот норвежский сноубордист Столе Сандбеку удивил публику на церемонии награждения своим ирокезом на голове. Зажгла и чешская сноубордистка Ева Самкова. После победы в сноуборд-кроссе спортсменка заявила, что выиграть золото на Олимпиаде в Сочи ей помогли усы в цветах национального флага.

Провал «Красной машины»

Черный день в календаре сборной России по хоккею наступил 19 февраля. Команда Билялетдинова проиграла в четвертьфинале финнам, разбив сердца миллионов фанов. Ранний гол Ильи Ковальчука заразил хоккеистов неуместной самоуверенностью. Финны во главе с великим Селянне ответили тремя и отправились в полуфинал.

Источник: РИА "Новости"

В полуфинальном матче канадцы встречались с американцами. Войдя в раздевалку, парни обнаружили письмо от женской команды, которая ранее в финале победила сборную США, за считанные минуты до окончания основного времени сравняв счет и вырвав золото в овертайме. Вот, что они прочитали: «Парни, это ваш вечер. Распорядитесь этим моментом. Мы доказательство того, что каждая минута важна. Подиум — для храбрых. Боритесь за каждый дюйм, диктуйте темп. И сделайте их! От девушек». Это помогло. Канадцы в итоге тоже стали победителями хоккейного турнира.

Трогательные моменты

23 февраля на трассе экстрим-парка «Роза Хутор» был развеян прах погибшей канадской фристайлистки Сары Берк, четырехкратной чемпионки X-Games в суперпайпе. Во многом благодаря ее усилиям этот вид включили в программу олимпиады. Берк была фавориткой сочинских соревнований, но 10 января 2012 года на тренировке в Солт-Лейк-Сити неудачно упала, получила серьезные повреждения и, не выходя из комы, скончалась от полученных травм 19 января.

Американские спортсмены уже после окончания Игр запомнились не только успешным выступлениям, но и трогательной заботой о четвероногих дворнягах. Начался этот бум с серебряного медалиста в слоупстайле Гаса Кенворти. Парень прикормил четверых щенят и их мать, а затем увез к себе домой.

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За ним собачку с собой забрала его соотечественница Линдси Якобелис, которая не смогла принять участие в соревнованиях по сноуборд-кроссу из-за травмы. И еще ребята из хоккейной сборной. А также журналистка Эли Федотовски, которая забрала троих собак, назвав их Фишт, Адлер и Сочи.

Слезы Мишки

Если во время церемонии открытия все умилялись Мишке, который добродушно улыбался всему стадиону «Фишт», то уже 23 февраля публика рыдала навзрыд. Причем тоже из-за него. Он трогательно задул огонь, а потом по его щеке покатилась одинокая голубая слеза. Весь мир точно запомнил бурого парня навсегда.

Источник: AP 2019

Виктория Дмитриева

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