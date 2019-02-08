Парсонс: Российские спортсмены будут проверяться на допинг чаще всех в мире

МПК объявил об условном восстановлении прав Паралимпийского комитета России (ПКР) в пятницу, это решение позволит российским паралимпийцам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Оно вступит в силу 15 марта. При этом до 31 декабря 2022 года паралимпийское движение России должно выполнять ряд требований, что позволит ему избежать повторных санкций. Одно из них говорит об особых условиях тестирования российских паралимпийцев. При этом допинг-контроль будет осуществляться за счет российской стороны.

«Российские спортсмены на протяжении 3,5 лет будут тестироваться чаще, чем любые другие атлеты в мире. Поэтому да, нам необходима компенсация, — сказал Парсонс. — К 15 марта мы представим детальную информацию о том, о каких суммах идет речь. Но могу сказать точно — российские спортсмены будут проходить тестирование очень часто».

При этом глава МПК не исключил, что к тестированию будут подключены допинг-офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА). «Но пока рано однозначно говорить об этом, мне бы не хотелось спекулировать на эту тему. Сначала надо все обговорить с ПКР», — заметил он.