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14:42 (мск), источник: ТАСС

Парсонс: Российские спортсмены будут проверяться на допинг чаще всех в мире

БОНН /Германия/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские паралимпийцы будут проверяться на допинг чаще, чем зарубежные атлеты. Об этом ТАСС сообщил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

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МПК объявил об условном восстановлении прав Паралимпийского комитета России (ПКР) в пятницу, это решение позволит российским паралимпийцам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Оно вступит в силу 15 марта. При этом до 31 декабря 2022 года паралимпийское движение России должно выполнять ряд требований, что позволит ему избежать повторных санкций. Одно из них говорит об особых условиях тестирования российских паралимпийцев. При этом допинг-контроль будет осуществляться за счет российской стороны.

«Российские спортсмены на протяжении 3,5 лет будут тестироваться чаще, чем любые другие атлеты в мире. Поэтому да, нам необходима компенсация, — сказал Парсонс. — К 15 марта мы представим детальную информацию о том, о каких суммах идет речь. Но могу сказать точно — российские спортсмены будут проходить тестирование очень часто».

При этом глава МПК не исключил, что к тестированию будут подключены допинг-офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА). «Но пока рано однозначно говорить об этом, мне бы не хотелось спекулировать на эту тему. Сначала надо все обговорить с ПКР», — заметил он.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года. Это автоматически привело к недопуску паралимпийской сборной России к Играм 2016 года, а в 2018 году на Паралимпиаде в Пхёнчхане было разрешено выступить лишь нескольким российским спортсменам и только в нейтральном статусе.

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