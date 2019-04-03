Создан оргкомитет для подготовки заявки на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге

«Работа оргкомитета продлится до 2 июля 2019 года. Уже в июле в итальянском Неаполе на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) будет объявлено место проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года. Перед этим, в июне, Свердловская область должна представить FISU свою заявочную книгу на проведение в Екатеринбурге Универсиады», — говорится в сообщении.

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В состав регионального оргкомитета вошли 34 человека. Среди них — первый заместитель губернатора Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В сообщении также отмечается, что в ближайшее время Министерство физической культуры и спорта Свердловской области разработает и представит оргкомитету план по реализации заявочной кампании.

Во время Универсиады Екатеринбург планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования планируется провести на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это арена УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта.