Создан оргкомитет для подготовки заявки на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге

«Работа оргкомитета продлится до 2 июля 2019 года. Уже в июле в итальянском Неаполе на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) будет объявлено место проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года. Перед этим, в июне, Свердловская область должна представить FISU свою заявочную книгу на проведение в Екатеринбурге Универсиады», — говорится в сообщении.
В состав регионального оргкомитета вошли 34 человека. Среди них — первый заместитель губернатора Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
В сообщении также отмечается, что в ближайшее время Министерство физической культуры и спорта Свердловской области разработает и представит оргкомитету план по реализации заявочной кампании.
Во время Универсиады Екатеринбург планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования планируется провести на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это арена УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта.
В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу соревнований входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.