Журнал Sports Illustrated продали за $110 млн

Authentic Brands с годовым оборотом свыше $9,3 млрд владеет брендами торговых магазинов Nautica, Juicy Couture, Nine West и Bandolino. Еженедельник Sports Illustrated издается с 1954 года и насчитывает более 3 млн подписчиков. Число читателей журнала превышает 23 млн человек. В разное время обложку издания украшали фотографии баскетболиста Майкла Джордана, боксера Мохаммеда Али, теннисистки Серены Уильямс и гольфиста Тайгера Вудса.

В 2017 году Meredith приобрел за $2,8 млрд издательскую компанию Time Inc., которой принадлежат десятки СМИ, в том числе журналы Time, Fortune и People. По сведениям газеты The New York Times, в сделке участвовали миллиардеры братья Чарльз и Дэвид Кохи. Meredith получила от принадлежащих им структур около $650 млн незадолго до транзакции.