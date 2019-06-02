Фоторепортажи
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
37Россия выиграла у Чехии в матче за 3-е место
01:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Россию могут отстранить от ОИ-2020 из-за «дела Лысенко»

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за обстоятельств дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил, утверждает британская газета The Sun.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 3 августа завела дело в отношении Лысенко за нарушение антидопинговых правил в части доступности спортсмена. На данный момент на россиянина наложено временное отстранение с 3 августа до вынесения окончательного решения. Три нарушения правил доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации) в течение 12 месяцев влекут за собой инициирование дела в отношении спортсмена с дисквалификацией от года до двух лет.

Читайте также
Россия выполнила все критерии! Нашим легкоатлетам могут вернуть флаг уже через неделю

По утверждению The Sun, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что «высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио».

Ранее до чемпионата мира по футболу 2018 года в России британские СМИ выпустили большое количество материалов, предостерегающих английских болельщиков от поездки на турнир. Многие британские издания делали акцент на опасениях относительно футбольных хулиганов и на политической обстановке. После чемпионата мира, который, по мнению многих специалистов, стал одним из лучших в истории, журналист газеты Guardian Шон Уокер заявил, что британские СМИ представляли Россию в искаженном свете.

Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. В январе 2019 года было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен, несмотря на то, что решение исполкома WADA от 20 сентября, по которому российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, не было выполнено в установленный срок.

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх — 2020
Во время загрузки произошла ошибка.
11:13 (мск)© Ньюстюб
 Изящные изгибы чемпионки мира, дисквалифицированной за допинг (фото)
Кокорину и Мамаеву нашли работу в колонии
Ближайшие матчи сборной РФ — возможность попробовать новичков
Названа символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2018/19
Полиция начала расследование в отношении Неймара
Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов
Удаление Черышева, два пенальти. «Крылья Советов» остались в РПЛ
«Реал» готов отдать трех футболистов в обмен на чемпиона мира
Лукаку близок к расставанию с МЮ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь