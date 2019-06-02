СМИ: Россию могут отстранить от ОИ-2020 из-за «дела Лысенко»

Источник: РИА "Новости"

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 3 августа завела дело в отношении Лысенко за нарушение антидопинговых правил в части доступности спортсмена. На данный момент на россиянина наложено временное отстранение с 3 августа до вынесения окончательного решения. Три нарушения правил доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации) в течение 12 месяцев влекут за собой инициирование дела в отношении спортсмена с дисквалификацией от года до двух лет.

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По утверждению The Sun, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что «высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио».

Ранее до чемпионата мира по футболу 2018 года в России британские СМИ выпустили большое количество материалов, предостерегающих английских болельщиков от поездки на турнир. Многие британские издания делали акцент на опасениях относительно футбольных хулиганов и на политической обстановке. После чемпионата мира, который, по мнению многих специалистов, стал одним из лучших в истории, журналист газеты Guardian Шон Уокер заявил, что британские СМИ представляли Россию в искаженном свете.