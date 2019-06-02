СМИ: Россию могут отстранить от ОИ-2020 из-за «дела Лысенко»
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 3 августа завела дело в отношении Лысенко за нарушение антидопинговых правил в части доступности спортсмена. На данный момент на россиянина наложено временное отстранение с 3 августа до вынесения окончательного решения. Три нарушения правил доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации) в течение 12 месяцев влекут за собой инициирование дела в отношении спортсмена с дисквалификацией от года до двух лет.
По утверждению The Sun, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020
Ранее до чемпионата мира по футболу 2018 года в России британские СМИ выпустили большое количество материалов, предостерегающих английских болельщиков от поездки на турнир. Многие британские издания делали акцент на опасениях относительно футбольных хулиганов и на политической обстановке. После чемпионата мира, который, по мнению многих специалистов, стал одним из лучших в истории, журналист газеты Guardian Шон Уокер заявил, что британские СМИ представляли Россию в искаженном свете.
Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. В январе 2019 года было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен, несмотря на то, что решение исполкома WADA от 20 сентября, по которому российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, не было выполнено в установленный срок.