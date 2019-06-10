Президент FISU: Большинство объектов Екатеринбурга готово к Универсиаде-2023

Источник: РИА "Новости"

«Могу сказать, что при изучении заявочной книги у нас возникло понимание, что большинство объектов уже готово к проведению мероприятий, так как недавно прошел чемпионат мира. И объекты, и инфраструктура города фактически готовы для большинства видов спорта», — сказал Матыцин журналистам в Екатеринбурге в понедельник.

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Он добавил, что решение по Екатеринбургу будет принято в начале июля.

«По дополнительным видам спорта идет работа дополнительно с национальными спортивными федерациями. Думаю, что в ближайшее время она будет завершена и на презентации 2 июля мы получим уже окончательное решение», — отметил Матыцин.

Он также отметил, что при организации Универсиады большое значение имеет наследие игр, поэтому важно, что в городе находится Уральский федеральный университет. «Это один из ключевых элементов организации универсиады», — пояснил Матыцин.

Генеральный директор FISU Эрик Сайнтронд заявил журналистам, что по итогам визита будет подготовлен, а затем представлен исполнительному комитету отчет, и есть надежда на принятие единогласного решения в пользу Екатеринбурга.

«Мы очень надеемся, что члены комитета примут единогласное решение о предоставлении права Екатеринбургу принимать Универсиаду. Есть 23 члена исполнительного комитета FISU. Для принятия положительного решения нам необходимо 12 голосов», — добавил гендиректор FISU.

Ранее губернатор Свердловской области заявлял, что в случае победы заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году город сможет принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Соревнования будут проходить по 17 видам спорта, в число которых будут включены не входящие в обязательную программу самбо и бокс. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.

Также для проведения соревнований потребуется построить пять спортивных объектов и специальную Деревню Универсиады.

Кроме того, запланированы новые транспортные узлы и развязки.

Также Куйвашев отмечал, что подготовку к Универсиаде-2023 необходимо увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.