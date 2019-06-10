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15:10 (мск), источник: ТАСС

ПКР рассчитывает, что сборная России выступит на Паралимпиаде-2020 полноценным составом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Руководство Паралимпийского комитета России (ПКР) рассчитывает на то, что сборная России выступит на Паралимпийских играх 2020 года в Токио полноценным составом. Об этом заявил журналистам в понедельник президент ПКР Владимир Лукин.

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Источник: РИА "Новости"

«Квалификационные соревнования в разгаре, — сказал Лукин. — Они завершатся не скоро, через несколько месяцев. Практическая работа с Международным паралимпийским комитетом идет конструктивно. Следует рассчитывать, что наша команда примет участие в Играх в неплохом, работоспособном составе».

«К нам есть особое внимание, поскольку мы пропустили последние Игры. Но поскольку у нас работает РУСАДА, то все проходит нормально», — добавил глава ПКР.

В феврале 2019 года было озвучено решение об условном восстановлении в правах ПКР, а 15 марта оно вступило в силу. До 31 декабря 2022 года решение о восстановлении будет носить условный характер, однако это не помешает российским паралимпийцам выступать на международных соревнованиях под флагом страны.

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