ПКР рассчитывает, что сборная России выступит на Паралимпиаде-2020 полноценным составом

«Квалификационные соревнования в разгаре, — сказал Лукин. — Они завершатся не скоро, через несколько месяцев. Практическая работа с Международным паралимпийским комитетом идет конструктивно. Следует рассчитывать, что наша команда примет участие в Играх в неплохом, работоспособном составе».
«К нам есть особое внимание, поскольку мы пропустили последние Игры. Но поскольку у нас работает РУСАДА, то все проходит нормально», — добавил глава ПКР.
В феврале 2019 года было озвучено решение об условном восстановлении в правах ПКР, а 15 марта оно вступило в силу. До 31 декабря 2022 года решение о восстановлении будет носить условный характер, однако это не помешает российским паралимпийцам выступать на международных соревнованиях под флагом страны.