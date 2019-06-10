ПКР рассчитывает, что сборная России выступит на Паралимпиаде-2020 полноценным составом

Источник: РИА "Новости"

«Квалификационные соревнования в разгаре, — сказал Лукин. — Они завершатся не скоро, через несколько месяцев. Практическая работа с Международным паралимпийским комитетом идет конструктивно. Следует рассчитывать, что наша команда примет участие в Играх в неплохом, работоспособном составе».

«К нам есть особое внимание, поскольку мы пропустили последние Игры. Но поскольку у нас работает РУСАДА, то все проходит нормально», — добавил глава ПКР.