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16:35 (мск), источник: ТАСС

Мэр Стокгольма спела песню ABBA на презентации заявки города на проведение ОИ-2026

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /ТАСС/. Мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр спела строки из песни шведской группы ABBA Dancing Queen во время презентации города в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Столица зимних Игр будет избрана в понедельник на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Концепция проведения Олимпиады в Стокгольме предполагает проведение Игр в четырех кластерах: в городах Стокгольме, Оре и Фалуне, а также в латвийской Сигулде, где должны пройти соревнования по скелетону, бобслею и санному спорту.

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«Стокгольм знаменит тем, что является открытым, толерантным и гостеприимным городом. Это идеальное место, чтобы отпраздновать уникальное наследие олимпийского единства», — сказала Йерльмюр.

«А говоря о празднике, могу сказать, что шведы любят повеселиться», — добавила она, исполнив начало песни Dancing Queen со словами: «You can dance, you can jive, having the time of your life».

В презентации также принял участие премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, предоставивший гарантии выполнения обязательств, которые возьмет на себя страна в случае победы заявки. Член МОК, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Стефан Хольм, в свою очередь, заметил, что хоть он и представляет летние виды спорта, это не мешает ему быть хорошим лыжником. «Я обещаю вам полные стадионы, поскольку шведы с ума сходят по зимним видам спорта», — заявил он.

Единственным конкурентом Стокгольма является совместная заявка Милана и Кортины-д’Ампеццо (Италия).

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