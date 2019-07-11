Около 100 пациентов НИИ НДХиТ стали участниками Паралимпийского урока в Москве

Источник: РИА "Новости"

Организаторами урока стали Паралимпийский комитет России (ПКР) и благотворительный фонд содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями. В рамках мероприятия мастер-классы для детей провели старший тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецова, старший тренер сборной России по следж-хоккею Руслан Батыршин, чемпион мира по футболу среди лиц с ДЦП Андрей Ложечников, двукратный чемпион мира по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Сергей Семочкин, призер чемпионата мира по настольному теннису среди лиц с ПОДА Владимир Глазов и другие параатлеты. Гостями урока стали первый вице-президент ПКР Павел Рожков и генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин.

На Паралимпийском уроке дети узнали, что такое бочча, сыграли в следж-хоккей с игроками российской сборной, попробовали свои силы в фехтовании, настольном теннисе и велоспорте. Участниками урока стали около 100 пациентов НИИ НДХиТ в возрасте от двух до 18 лет, все они получили подарки от ПКР.