Около 100 пациентов НИИ НДХиТ стали участниками Паралимпийского урока в Москве
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 100 пациентов
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 100 пациентов
Организаторами урока стали Паралимпийский комитет России (ПКР) и благотворительный фонд содействия в оказании
На Паралимпийском уроке дети узнали, что такое бочча, сыграли в
«Мы проводим подобные мероприятия уже около пяти лет, идея создания таких уроков принадлежит главе ПКР Владимиру Лукину и директору НИИ НДХиТ Леониду Рошалю. Ведь важна не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка детей, которые попали в сложные ситуации и получили травмы. Наши паралимпийцы сами прошли через такие ситуации, но они добились многого, они успешны не только в спорте, но и в жизни. Дети и их родители смотрят на наших спортсменов и понимают, что могут также быть успешными и востребованными в будущем», — отметил Рожков.