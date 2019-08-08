Второй мельдоний? Экдистерон может стать допинговой проблемой российского спорта
Негативный эффект в случае признания этого препарата допингом может пагубней отразиться на российских спортсменах, чем запрет мельдония с января 2016 года.
Негативный эффект в случае признания этого препарата допингом может пагубней отразиться на российских спортсменах, чем запрет мельдония с января 2016 года.
Ежегодно в конце сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) публикует короткий документ. В нем указывается список веществ, которые вызывают у WADA подозрения и потому подпадают под программу мониторинга (изучения использования в разных странах и видах спорта). Фактически мониторинг — это один из этапов, необходимых для того, чтобы объявить вещество допингом и запретить его использование в спорте. По информации ТАСС, в новую программу мониторинга-2020 через полтора месяца с большой долей вероятности будет включен экдистерон (экдистен), что может в 2021 году стать новой проблемой для всего российского спорта.
«Это не повод для
«России уже сейчас нужно быть настороже, а Федеральному
Мельдоний (милдронат), разработанный в СССР лекарственный препарат для укрепления сердечной мышцы, был включен в программу мониторинга WADA на 2015 год. 1 января 2016 года Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний в список запрещенных препаратов, которые спортсменам нельзя употреблять ни во время, ни вне соревнований. По данным организации, мельдоний применяют в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким
В марте 2016 года стало известно, что мельдоний был обнаружен в
Содержание менее 1 микрограмма (мкг) мельдония на миллилитр (мл) крови в
30 июня 2016 года по итогам проведенных исследований WADA обнародовало новые рекомендации по мельдонию. Согласно данным рекомендациям, если атлет сдал пробу с 1 января по 29 февраля 2016 года и у него была зафиксирована концентрация мельдония менее 5 мкг/мл, он может быть оправдан (при отсутствии иных доказательств) в применении запрещенного препарата. Кроме этого, если проба была сдана с 1 марта по 30 сентября 2016 года, допустимой концентрацией мельдония считается 1 мкг/мл и менее. Пробы, которые будут взяты после 30 сентября 2016 года и в которых будет обнаружен мельдоний, приведут к дисквалификации спортсмена.
ФМБА, в свою очередь, после разразившегося скандала по согласованию с WADA также проводило собственное исследование сроков вывода мельдония из организма, которое подтвердило ошибочность первоначальных выводов зарубежных экспертов.
«Очень важно, чтобы не повторилась ситуация, подобная той, что случилась несколько лет назад с мельдонием, — подчеркнула Пахноцкая. — Считаю, что уже сейчас необходимо думать о проведении собственного научного исследования свойств экдистерона».
«Если это вещество не улучшает спортивные результаты и не дает
По мнению западных ученых, этот препарат является так называемым русским секретом, который помогал советским спортсменам показывать высокие результаты начиная с 80-х годов прошлого века.
«В имеющемся исследовании не затрагивались сроки вывода препарата из организма. Если проводить исследование этой темы после того, как экдистерон назовут запрещенным, то оно может быть запоздалым. Нужно заниматься этим не после того, как гром грянет, а наоборот, чтоб предотвратить его раскаты», — подчеркнула Пахноцкая.
«Для России будет большим плюсом, если она заблаговременно проведет исследование. Со своей стороны я готова привлечь зарубежных ученых к этому совместному исследованию. Тех, кто входит в медицинские комиссии МОК, WADA», — сообщила собеседница ТАСС.
Экдистерон — это природное соединение стероидной структуры. В ходе исследований были выявлены его полезные свойства для здоровья человека, а также воздействие на синтез белка. В результате его стали использовать в фармацевтике как тонизирующее и метаболическое средство, а в спортивном питании — как препарат для наращивания мышечной массы и увеличения физических показателей.
Первые исследования экдистерона были проведены в 1976 году советскими химиками Владимиром Сыровым и Анваром Курмуковым. Был отмечен анаболический эффект препарата и его способность усиливать выработку мышечного протеина. В 1988 году в СССР был проведен экспериментальный сравнительный анализ экдистерона со стероидом «метандростенолон», который показал большую анаболическую активность исследуемого вещества.
В свою очередь, в 2006 году в США провели исследование на спортсменах с целью выявить степень эффективности экдистерона. Его результаты существенно отличались от выводов советских ученых, так как не продемонстрировали ни прироста мышечной массы, ни увеличения показателей силы и выносливости. Свойства препарата в разные годы изучали также химики Чехии, Венгрии, России, однако ни одно проведенное исследование до сих пор нельзя считать исчерпывающим по разным причинам (нарушены условия проведения, слишком маленькие дозировки, в качестве подопытных использовались животные вместо людей). Именно поэтому до сих пор нет единого мнения об эффективности экдистерона в спорте.
«От мельдония экдистерон отличается и тем, что он является одним из компонентов огромного количества биологически активных добавок (БАД), — подчеркнула Пахноцкая. — Однако это вещество не всегда указано на этикетках БАДов. Может быть написано, “экстракт
По информации ТАСС, препараты «Экдистерон В», «Экдистерон Голд», а также анаболическое средство «Экдистен» находятся в настоящее время на складах Федерального
Альберт Стародубцев
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