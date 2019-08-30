Фоторепортажи
8Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
8Все группы Лиги чемпионов. Кто с кем играет
30 августа, источник: Sport24

Спортсмены из Южной Кореи боятся ехать на Олимпиаду. На Фукусиме все еще превышен уровень радиации

Организаторы говорят об обратном.

Наверх

Месседжем Олимпиады в Токио станет тема стойкости и способности к возрождению.

Ряд спортивных мероприятий в связи с этим пройдет в префектуре Фукусима, которая пострадала от разрушительного землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции в марте 2011 года. На стадионе в пострадавшем районе пройдут матчи по софтболу и бейсболу.

Церемония зажжения олимпийского факела в Греции начнется на следующий день после девятой годовщины трагического события. Перед тем, как 26 марта огонь отправится в путешествие по Японии, он проведет по два дня в каждой из трех префектур, пострадавших от стихийных бедствий: в Фукусиме, Мияги и Ивате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для японцев дань памяти имеет большое значение. Олимпиада лишь дополнительный стимул, чтобы показать всему миру — человеческие усилия могут вернуть к нормальной жизни пострадавшие регионы.

Оргкомитет Токио-2020 уже начал курировать проект по строительству трех памятников архитектуры, которые установят на олимпийских объектах, а потом перенесут в восстановленные районы. Их сделают из переработанных материалов временных домов, построенных для жителей после землетрясения в 2011 году.

Японские власти тоже не сидят на месте. Атомную электростанцию они собираются превратить в туристический объект, чтобы открыть вход для любителей дарк-туризма (путешествия по местам, связанным со смертью, разрушениями, мистикой и трагедиями). За последний год объект посетило около 10 тыс. человек, а Олимпиада должна помочь увеличить это количество в два раза.

Во время загрузки произошла ошибка.

Убеждать туристов в безопасности такого вида развлечений никто не будет. Просто японцы уверены, что поход на АЭС для людей безопасен. Хотя ребята из Greenpeace считают, что уровень радиации до сих пор повышен.

До 2020 года японцы планируют очистить Фукусиму от радиационного загрязнения, насколько это возможно, и завершить работы по заморозке почвы под АЭС, чтобы сократить попадание ее в море вместе с грунтовыми водами.

На положительную идею японцев не все отреагировали так же. Бунтуют не только ученые, местные жители, но и Южная Корея. Корейский спортивный и олимпийский комитет (KSOC) направил письмо организаторам с обеспокоенностью по поводу еды из Фукусимы, которую будут подавать во время соревнований и на официальных мероприятиях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через несколько дней корейцы начали намекать, что на сборы перед Олимпиадой могут и не приехать из-за опасений радиационного заражения. А еще выразили недовольство о планах Японии сбрасывать токсичную воду из Фукусимы в Тихий океан.

«Нет ничего важнее, чем безопасность. Мы будем добиваться консультаций с Международным олимпийским комитетом и другими организациями для обеспечения безопасности наших спортсменов», — сказал министр спорта Пак Ян Ву парламентскому комитету.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

В политических кругах считают, что все это корейцы раздувают специально. Между двумя странами напряженные отношения еще с тех пор, как Япония насильственно присоединила к себе Южную Корею в 1910-м и считала ее своей частью до 1945 года.

Новое напряжение возникло в прошлом году из-за распоряжения Верховного суда Южной Кореи о выплатах компенсаций корейским рабочим, которые работали на японцев во время Второй мировой войны.

Сейчас между ними идет торговая война. Япония исключила соседей из списка избранных торговых партнеров, а Корея из «белого списка» экспорта. На этой неделе они добили японцев прекращением обмена разведданными.

«Спорт и политика должны быть отделены друг от друга. Участие корейских спортсменов в Олимпийских играх может стать хорошим шансом для этого», — сказал Шин Донг-Кеун из правящей Демократической южнокорейской партии.

Такими темпами слухи о возможном бойкоте Олимпиады могут стать фактом.

 "Секс с американками? Будто не ты трахнул, а тебя. Предпочитаю чернокожих". Откровения Тактарова
«Самое грязное порно всех времен». Pornhub привлек внимание к пластиковому загрязнению планеты
Черчесов: Задача — сохранить интерес болельщиков после ЧМ-2018
Медведева: Надо уметь говорить людям «нет»
Тренер Порье ожидает победы над Хабибом в четвертом раунде
Свист, ненависть. Медведев побеждает на US Open под рокот трибун
Сезон новый — лидеры те же: «Ливерпуль» и «Сити» покоряют АПЛ
Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову — 56 (фото)
Стали известны претенденты на звание тренера года по версии ФИФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь