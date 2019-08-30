Спортсмены из Южной Кореи боятся ехать на Олимпиаду. На Фукусиме все еще превышен уровень радиации
Организаторы говорят об обратном.
Организаторы говорят об обратном.
Месседжем Олимпиады в Токио станет тема стойкости и способности к возрождению.
Ряд спортивных мероприятий в связи с этим пройдет в префектуре Фукусима, которая пострадала от разрушительного землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции в марте 2011 года. На стадионе в пострадавшем районе пройдут матчи по софтболу и бейсболу.
Церемония зажжения олимпийского факела в Греции начнется на следующий день после девятой годовщины трагического события. Перед тем, как 26 марта огонь отправится в путешествие по Японии, он проведет по два дня в каждой из трех префектур, пострадавших от стихийных бедствий: в Фукусиме, Мияги и Ивате.
Для японцев дань памяти имеет большое значение. Олимпиада лишь дополнительный стимул, чтобы показать всему миру — человеческие усилия могут вернуть к нормальной жизни пострадавшие регионы.
Оргкомитет Токио-2020 уже начал курировать проект по строительству трех памятников архитектуры, которые установят на олимпийских объектах, а потом перенесут в восстановленные районы. Их сделают из переработанных материалов временных домов, построенных для жителей после землетрясения в 2011 году.
Японские власти тоже не сидят на месте. Атомную электростанцию они собираются превратить в туристический объект, чтобы открыть вход для любителей
Убеждать туристов в безопасности такого вида развлечений никто не будет. Просто японцы уверены, что поход на АЭС для людей безопасен. Хотя ребята из Greenpeace считают, что уровень радиации до сих пор повышен.
До 2020 года японцы планируют очистить Фукусиму от радиационного загрязнения, насколько это возможно, и завершить работы по заморозке почвы под АЭС, чтобы сократить попадание ее в море вместе с грунтовыми водами.
На положительную идею японцев не все отреагировали так же. Бунтуют не только ученые, местные жители, но и Южная Корея. Корейский спортивный и олимпийский комитет (KSOC) направил письмо организаторам с обеспокоенностью по поводу еды из Фукусимы, которую будут подавать во время соревнований и на официальных мероприятиях.
Через несколько дней корейцы начали намекать, что на сборы перед Олимпиадой могут и не приехать
«Нет ничего важнее, чем безопасность. Мы будем добиваться консультаций с Международным олимпийским комитетом и другими организациями для обеспечения безопасности наших спортсменов», — сказал министр спорта Пак Ян Ву парламентскому комитету.
В политических кругах считают, что все это корейцы раздувают специально. Между двумя странами напряженные отношения еще с тех пор, как Япония насильственно присоединила к себе Южную Корею в 1910-м и считала ее своей частью до 1945 года.
Новое напряжение возникло в прошлом году
Сейчас между ними идет торговая война. Япония исключила соседей из списка избранных торговых партнеров, а Корея из «белого списка» экспорта. На этой неделе они добили японцев прекращением обмена разведданными.
«Спорт и политика должны быть отделены друг от друга. Участие корейских спортсменов в Олимпийских играх может стать хорошим шансом для этого», — сказал Шин
Такими темпами слухи о возможном бойкоте Олимпиады могут стать фактом.