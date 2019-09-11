Свищев: ГД не поддержала возвращение пива на стадионы, проект доработают

Источник: РИА "Новости"

В июле Свищев сообщал, что он вместе с депутатом Игорем Лебедев внес законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований. В среду прошло заседание комитета Госдумы по спорту, на котором в числе прочих обсуждался этот проект. В настоящий момент в России запрещена продажа алкогольной продукции на спортивных мероприятиях.

«Сегодня поднимался вопрос относительно пива на стадионах. Состоялось голосование, но, к сожалению, мы не набрали необходимого количества голосов, поэтому сейчас мы будем дорабатывать и еще раз вносить этот вопрос на повестку. Но основной комитет, который будет заниматься этим вопросом и принимать решение, неспортивный. Наша инициатива не была поддержана большинством депутатов. Комитет по спорту не является главным комитетом, который принимает это решение, мы — соисполнители», — сказал Свищев по телефону.

«К сожалению, нам вдолбили стереотип, что пиво на стадионах — плохо. Теперь у людей пиво — это алкоголизм, люди, валяющиеся пьяными в подворотнях, и так далее. (Футбольные) чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на Евро будет разрешена продажа пива. Пивные компании — глобальные спонсоры футбола, и от этого нам никуда не уйти», — добавил он.