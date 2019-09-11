Выборы бывшего министра спорта Украины Жданова в члены совета учредителей WADA оспорены

Источник: РИА "Новости"

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул, находящийся на заседании Совета Европы в Страсбурге, ранее сообщил в Facebook, что Жданов 11 сентября был выбран членом совета учредителей WADA от Совета Европы. Соперником украинца был министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.

«Турецкая сторона подала протест на результаты голосования, — сказала Пахноцкая. — Согласно регламенту, победителем может объявлен тот кандидат, который наберет 50% голосов плюс 1 голос. Дело в том, что в голосовании принимали участие 49 человек. Два бюллетеня были признаны недействительными, за украинца проголосовало 24 человека, за турка 23».

«Представители Турции считают, что Жданов недобрал до победы нужного количества голосов, — отметила заместитель генерального директора РУСАДА. — В итоге было принято решение отложить вопрос о новом члене совета учредителей WADA до заседания комитета министров Совета Европы». По информации ТАСС, заседание комитета министров Совета Европы пройдет в октябре.

11 сентября в Страсбурге также был выбран член нового исполкома WADA. Им стал министр спорта Люксембурга Дан Керш.