РУСАДА заключило договоры с пятью спортивными федерациями

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA.

«Была проделана огромная работа по взаимодействию с региональными спортивными властями. Заключено множество договоров, в том числе с пятью спортивными федерациями, мы восстанавливаем доверие международной среды, — сказал Ганус. — Нас привлекают в международные организации, к международным расследованиям, будем дальше развивать сотрудничество. Одна из задач РУСАДА — восстановить доверие к антидопинговой системе России, сейчас возникла парадоксальная ситуация — нам доверяют больше, чем спортивным властям».