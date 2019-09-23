Британское антидопинговое агентство взяло 4790 допинг-проб у атлетов РФ с 2015 по 2018 год

«Для перестройки Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в надежную, независимую и устойчивую национальную антидопинговую организацию потребовалось приложить много усилий специалистов как в России, так и за ее пределами, — сказал генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. — Установление антидопинговой системы в России в период, когда РУСАДА было лишено статуса соответствия кодексу WADA, является заслугой UKAD, которое особенно проявило себя в тестировании допинг-проб, терапевтическом использовании запрещенных субстанций и методов (TUE) и обучении допинг-офицеров. Благодарим UKAD за помощь в поддержании обеспечения принципов чистого спорта в России и возможность восстановить статус РУСАДА. Случившееся в России — это проблема мирового, а не национального масштаба, которая затронула атлетов во многих видах спорта».