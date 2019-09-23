Британское антидопинговое агентство взяло 4790 допинг-проб у атлетов РФ с 2015 по 2018 год
ТАСС, 23 сентября. Британское антидопинговое агентство (UKAD) забрало 4790
ТАСС, 23 сентября. Британское антидопинговое агентство (UKAD) забрало 4790
Тестирование прошли спортсмены в 37 видах спорта (включая 97% спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх 2016 года).
«Для перестройки Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в надежную, независимую и устойчивую национальную антидопинговую организацию потребовалось приложить много усилий специалистов как в России, так и за ее пределами, — сказал генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. — Установление антидопинговой системы в России в период, когда РУСАДА было лишено статуса соответствия кодексу WADA, является заслугой UKAD, которое особенно проявило себя в тестировании
8 октября UKAD проведет ежегодный форум чистого спорта, на котором будет впервые опубликован отчет организации о работе в России, а также пройдут выступления высокопоставленных членов UKAD, которые прокомментируют итоги работы в России.