Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Уралу»
14«Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ
23 сентября, источник: ТАСС

Британское антидопинговое агентство взяло 4790 допинг-проб у атлетов РФ с 2015 по 2018 год

ТАСС, 23 сентября. Британское антидопинговое агентство (UKAD) забрало 4790 допинг-проб у российских спортсменов в период с 2015 года по сентябрь 2018-го. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наверх

Тестирование прошли спортсмены в 37 видах спорта (включая 97% спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх 2016 года).

«Для перестройки Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в надежную, независимую и устойчивую национальную антидопинговую организацию потребовалось приложить много усилий специалистов как в России, так и за ее пределами, — сказал генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. — Установление антидопинговой системы в России в период, когда РУСАДА было лишено статуса соответствия кодексу WADA, является заслугой UKAD, которое особенно проявило себя в тестировании допинг-проб, терапевтическом использовании запрещенных субстанций и методов (TUE) и обучении допинг-офицеров. Благодарим UKAD за помощь в поддержании обеспечения принципов чистого спорта в России и возможность восстановить статус РУСАДА. Случившееся в России — это проблема мирового, а не национального масштаба, которая затронула атлетов во многих видах спорта».

8 октября UKAD проведет ежегодный форум чистого спорта, на котором будет впервые опубликован отчет организации о работе в России, а также пройдут выступления высокопоставленных членов UKAD, которые прокомментируют итоги работы в России.

 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Лионель Месси — футболист года по версии ФИФА
AP: УЕФА задумался над изменением формата проведения Лиги наций
Российские волейболисты проиграли в 1/4 финала чемпионата Европы
Черчесов рассказал, за кого голосовал при выборе игрока года
«Здравствуй, муж»: Павел Мамаев дал интервью супруге
Британский тяжеловес оформил два нокаута за вечер (видео)
ЦСКА по буллитам обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь