ВАДА ждет от России оправданий. Олимпиада в Токио под угрозой?

Источник: AP 2019

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) дало России три недели для объяснения несоответствий между базой данных Московской лаборатории, переданной российской стороной в январе, и ее нелегальной копией, полученной от осведомителей годом раньше. Об этом сообщил член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков. По его словам, ВАДА также инициирует рассмотрение вопроса лишения РУСАДА лицензии по ускоренной процедуре в случае, если объяснения нашей страны не удовлетворят Всемирное агентство.

Был ли взлом

Дальнейшие шаги спрогнозировать достаточно легко. Российские власти логично будут указывать на то, что не несут ответственности за содержание нелегальной копии базы, которая, согласно неофициальным данным, была скачана через удаленный доступ бывшими сотрудниками лаборатории уже после того, как те бежали в США. Гарантировать достоверность сведений, добытых подобным образом, действительно затруднительно. Хотя специалисты ВАДА заявили, что именно украденная база является подлинной, и сейчас именно она берется за образец.

— Все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены исполкомом ВАДА 20 сентября 2018 года, выполнены, — заявил министр спорта России Павел Колобков. — РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали все от нас зависящее. Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из ВАДА информации. Нам сообщили, что база данных, переданная в ВАДА осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты ВАДА забрали в Москве в 2019 году. В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны — будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие.

Ключевым вопросом будет наличие или отсутствие у ВАДА каких-то других доказательств уничтожения или изменения базы в России перед передачей ее в руки иностранных экспертов.

Если такие доказательства в виде электронных следов «взлома» имеются, оправдаться будет нереально. Впрочем, и без того дело плохо — сторона, вынужденная доказывать свою невиновность под угрозой санкций, изначально оказывается в проигрышном положении. Так что вероятность отзыва у РУСАДА лицензии очень высока.

Решение о начале нового расследования по «русскому делу» принято на заседании исполкома ВАДА, которое прошло в понедельник в Токио. Теперь Всемирное агентство до 13 октября будет ждать официальных объяснений из Москвы. После этого комитет по соответствию кодексу ВАДА должен высказать рекомендацию по сохранению или аннулированию лицензии РУСАДА. Окончательный вердикт может быть вынесен 7 ноября на конгрессе ВАДА в польском Катовице.

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Под угрозой ли Олимпиада?

Гипотетическое лишение РУСАДА сертификата соответствия вернет нас к ситуации годичной давности, когда наше агентство работало под присмотром иностранных наблюдателей и было лишено части важных функций. В принципе ничего смертельного в этом нет, но без действующего национального антидопингового агентства возникают проблемы при проведении на территории России серьезных соревнований (а у нашей страны в этом отношении большие планы). Плюс снова подвисает вопрос с восстановлением Всероссийской федерации легкой атлетики и Союза биатлонистов России. Кроме того, проблемы с тестированием могут возникнуть у отдельных атлетов.

Самый главный вопрос — появятся ли у России трудности с поездкой на Олимпиаду-2020? Пока нет никаких оснований думать, что нас ждет нечто подобное истории с нейтральным флагом, которая случилась накануне Пхенчхана-2018. Отношения России с МОК напрямую не связаны с признанием или непризнанием ВАДА. Однако факт обмана Всемирного агентства, если он будет зафиксирован официально, — это огромный удар по репутации. И руководство МОК не сможет игнорировать данную историю.

А во что выльется это дальше, прогнозировать пока невозможно. В дело вступает большая политика, и возможен как самый неблагоприятный поворот, так и скатывание дела на тормозах. В любом случае нервы нам потреплют гарантированно.

Четыре года противостояния

Для тех, кто не помнит всей историей с лицензией РУСАДА вкратце основные события этой саги.

— В 2015 году РУСАДА на волне антидопингового скандала лишается признания ВАДА и почти три года безуспешно пытается выбраться из «бана».

— В ноябре 2017 года ВАДА сообщает о получении от информаторов нелегальной копии базы данных Московской лаборатории, которая уже больше года арестована Следственным комитетом России в рамках уголовного дела Григория Родченкова.

— Осенью 2018 года министр спорта России Павел Колобков гарантирует ВАДА передачу базы данных Московской лаборатории (это было ключевым пунктом «дорожной карты»). В результате РУСАДА возвращают лицензию авансом.

— В январе 2019 года после нескольких нервных недель эксперты ВАДА все же скачивают базу данных в Москве и начинают ее изучение.

— В мае 2019 года Россия выполняет последний пункт «дорожной карты» по восстановлению, передав ВАДА замороженные пробы Московской лаборатории.

— Летом 2019 года ВАДА информирует, что на основании информации из базы под подозрение в нарушениях антидопинговых правил попали 298 российских спортсменов, а против 43 из них уже возбуждены дела.

— 20 сентября 2019 года появляется новость о том, что эксперты, работавшие с оригиналом базы 9 месяцев, обнаружили в ней некие доказательства фальсификации. Комиссия ВАДА по соответствию начинает расследование и запускает процедуру отзыва лицензии у РУСАДА.

— 23 сентября 2019 года вопрос о базе экстренно вносится в повестку дня заседания исполкома ВАДА в Токио, который дает России три недели на объяснение несоответствий в электронных данных, переданных Москвой.

Олег Шамонаев