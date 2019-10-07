Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по сентябрь провели более 7,8 тыс. тестирований

Источник: РИА "Новости"

В сентябре, по словам Пахноцкой, было организовано 605 тестов и взято 727 допинг-проб; в августе — 671 тест и 757 допинг-проб.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м — 13 тыс. Увеличения планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.