Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по сентябрь провели более 7,8 тыс. тестирований
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые девять месяцев 2019 года провело 7808 тестирований, взяв у спортсменов 9273
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые девять месяцев 2019 года провело 7808 тестирований, взяв у спортсменов 9273
В сентябре, по словам Пахноцкой, было организовано 605 тестов и взято 727 допинг-проб; в августе — 671 тест и 757
Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс.
В 2018 году инспекторами