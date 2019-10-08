Минспорт предоставил объяснения WADA по поводу данных московской лаборатории

Источник: ИТАР-ТАСС

23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопинговго агентства (РУСАДА) из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, дав российской стороне три недели, чтобы подготовить объяснение данной ситуации.

«8 октября в адрес Всемирного антидопингового агентства было отправлено письмо в ответ на уточняющие вопросы, поступившие в Минспорт России и РУСАДА по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории, — отметил Колобков. — Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий. В своем письме WADA просило предоставить уточнения по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию. На каждый вопрос эксперты дали объяснения».

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«Мы уверены в том, что выполнили все требования. Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов», — добавил министр спорта.