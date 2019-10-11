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10 октября, источник: ТАСС

Путин: Россия полностью выполняет требования WADA

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и заинтересована в участии спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

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Источник: AP 2019

«Активно сотрудничаем с WADA, — заявил он на форуме “Россия — спортивная держава”. — Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме». «Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом, — добавил президент. — Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта, прежде всего, конечно, для любителей спорта из числа молодежи».

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«Россия всегда была и остается готова к диалогу, совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки», — подчеркнул он. По словам Путина, страна стремится перенимать лучшие практики организации массовых спортивных мероприятий, эффективно использовать в спорте инновационные технологии и достижения науки, а также готова делиться собственным опытом проведения соревнований различного уровня. «Россия, подарившая спорту сотни великолепных имен и рекордов, и чьи атлеты сегодня, несмотря ни на что, берут все новые и новые спортивные высоты, остается одним из ведущих участников спортивного движения», — сказал глава государства. По его словам, Россия находится в постоянном контакте с Международными олимпийским и паралимпийским комитетами, с профильными структурами ЮНЕСКО и Совета Европы.

23 сентября WADA инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу этой международной организации из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. WADA дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения данной ситуации. В начале октября соответствующее письмо было направлено российской стороной в адрес WADA. Ответы были даны по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.


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