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14:24 (мск), источник: Sport24

В США одобрили антидопинговый «Закон Родченкова». За нарушение грозит тюрьма и миллионный штраф

Наказывать будут не только американцев.

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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в 2016 году приговорил российский спорт к смертной казни. Именно он рассказал о допинге на Олимпиаде в Сочи.

Потом Родченков сразу же сбежал в Америку из-за страха за свою жизнь (после внезапной смерти исполнительного директора РУСАДА Никиты Камаева). Эмигрировал вместе с бывшим замом Тимофеем Соболевским (тоже информатором). Сейчас беглецы под программой защиты свидетелей.

За океаном Родченкова почитают настолько, что в его честь собираются назвать новый закон об уголовной ответственности лиц, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.

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Вот так у нас и выходит, что человек, который признался в допинговых махинациях, теперь становится символом чистого спорта. Абсурднее некуда. Но сам Родченков очень рад, что палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта и отправила его на рассмотрение в Сенат.

— Сегодня мы вошли в историю, борясь за идеалы чистого спорта и всего, что за этим стоит. Спорт и международные соревнования очень дороги мне и людям по всему миру. Я очень благодарен тому, что благодаря этому закону, люди получат свое гарантированное право на чистый спорт.


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Закон Родченкова позволит американским властям привлекать к ответственности любых граждан или организации, если те участвовали в допинговых сговорах с коммерческой выгодой. Но важно, чтобы соревнования проводились, например, на территории США, в нем были свои спортсмены или американские спонсоры.

Нарушение грозит тюремным сроком до 10 лет или штрафом до $250 тысяч (до $1 миллиона, если нарушившее закон лицо не является частным). Интересно, что в какой бы стране преступления ни совершали — все будут наказаны.

Отдельно учли защиту информаторов, которые своими показаниями помогут раскрывать сговоры.

Радости от такого закона, который могут реально принять, у Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) пока не так уж и много. Если все сложится, то они уже не смогут вершить правосудие без посредников. И совсем непонятно, как придется перестраивать систему, если туда вмешаются американцы.

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