Ричард Паунд: Сомневаюсь, что ВАДА оправдает Россию

Источник: AFP 2019

Ричард Паунд сейчас не занимает ключевых постов в ВАДА и МОК, но продолжает играть активную роль во всем, что происходит в мировой спортивной политике. Особенно в вопросах допинга — ведь именно Паунд стал первым президентом ВАДА, а также именно он написал первый доклад о российском допинге, после которого и стартовал наш бесконечный кошмар с отстранениями и недопусками.

ВАДА до сих пор изучает электронные данные

— На недавней антидопинговой конференции в Колорадо вы сидели рядом с главой РУСАДА Юрием Ганусом. Что вы о нем думаете?

— У нас была возможность там немного поговорить. Я видел его комментарии в СМИ и в целом знаком с его позицией. Но если говорить о последних событиях, я не уверен, какова была во всем этом роль РУСАДА. Не уверен, что даже сам Ганус об этом знает.

— Вы имеете в виду, что непонятно, было ли руководство РУСАДА замешано в манипуляции с базой данных, которую передали ВАДА?

— Я не знаю, кто совершил эти манипуляции. И подозреваю, что не только я. ВАДА ведь до сих пор изучает электронные данные и ответ, который они получили от российской стороны.

— Ганус публично признал, что манипуляции с базой имели место и даже назвал конкретную цифру. Это признание может повлиять на предстоящее решение ВАДА?

— Не думаю. Кто бы что ни сказал, вряд ли это повлияет на сотрудников ВАДА. Единственное, что их волнует — были ли внесены изменения в базу, и если да — то когда и кем.

Юрий Ганус | Источник: РИА

— Почему они так затягивают с решением и уже второй раз откладывают дату своего вердикта?

— Речь идет об очень сложном вопросе, который включает, в том числе, и техническую сторону. Представители ВАДА хотят быть на сто процентов уверены в своем решении. Они прекрасно понимают: если Россию признают не соответствующей Кодексу, это дело тут же отправится в Спортивный арбитражный суд. И там нужно будет иметь полный пакет доказательств в подтверждение своей позиции. Сбор этого пакета требует времени.

— Вы допускаете хотя бы теоретический шанс, что ВАДА оправдает Россию и снимет все обвинения?

— Я сомневаюсь в этом. Но я не знаю подробностей о ходе расследования, потому что отдел расследований ВАДА не докладывает об этом даже Совету учредителей.

Необязательно было называть закон именем Родченкова

— Что вы думаете о принятом в США антидопинговом законе, названном в честь бывшего руководителя Московской лаборатории Григория Родченкова?



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— Нет ничего нового в том, что у американского правосудия «длинные руки», и оно может дотянуться даже до иностранного гражданина. Был уже пример ФИФА, когда по заказу ФБР проходили обыски и аресты на территории других стран. Но тут нужно понимать, что закон был принят только что, и пока рано рассуждать, как он будет применяться и будет ли он эффективным.

— Вам не кажется, что с появлением этого закона США получают возможность контролировать мировой спорт? Ведь теперь они могут возбудить дело против кого угодно по всему миру.

— Нет, я так не думаю. Это всего лишь уголовное законодательство, направленное на борьбу с определенным типом допинговых нарушений. Не более того.

Григорий Родченков | Источник: РИА

— Вы считаете этот закон антироссийским?

— Понятно, что последнее время в заголовках часто мелькает тема российского допинга. Но ведь эта проблема касается далеко не только России. И закон направлен на борьбу с определенными формами поведения, но никак не с конкретной страной.

— Вам не кажется, что странно было называть этот закон в честь Родченкова — человека, который по факту признался в совершении тех самых преступлений, против которых этот закон направлен?

— Лично на мой взгляд, это было необязательно. Но важно ведь содержание закона, а не то, что он называется в честь человека, который предоставил много важной информации.

Неправильно спекулировать на теме недопуска России до Олимпиады

— Насколько вероятным вам кажется, что Россия пропустит Олимпийские игры?

— Зависит от итогов расследования ВАДА по базе данных. Не зная этой информации, очень сложно что-то предположить. Возможно, на следующей неделе после заседания исполкома ВАДА в Катовице появятся какие-то новые сведения.

— Вы всегда выражали сомнения в том, что РУСАДА стоит восстанавливать. Теперь, когда всплыла история с возможными манипуляциями, вы считаете, что принятое год назад решение ВАДА вернуть статус РУСАДА было ошибкой? Ведь условия восстановления были нарушены еще в конце 2018-го, когда Россия не передала вовремя базу данных.

— Тогда мы стояли перед непростым выбором: оставить бан РУСАДА в силе, и никогда не получить из лаборатории ту информацию, в которой мы нуждались; либо закрыть глаза на небольшую задержку и все-таки получить эти данные. Если бы решал я, я бы посчитал точно так же: несколько дней после Рождества — это еще не конец света. Если людям нужны две лишние недели, чтобы собрать всю информацию — о’кей, нет проблем.

— Но теперь хотят разговоры, что возможно, как раз в эти недели в базу вносились какие-то изменения.

— Эти изменения, если они были, обязательно вскроются. А вот если бы у нас не было базы, мы бы вообще не имели доступа к этой информации. К тому же, без полноценно функционирующего РУСАДА российских спортсменов тестировали недостаточно. А объем и качество тестирования — это крайне важно для такой большой страны, как Россия.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/0c685ab7-5760-43e5-8e76-83bb361d0cd7?location=mail&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><a href="https://www.newstube.ru/m/1338675" target="_blank">Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх — 2020</a> Во время загрузки произошла ошибка.

— Давайте поговорим о легкой атлетике. Это честно, что россияне выступают в нейтральном статусе, а американец Коулман при этом бегает с флагом, имея три пропущенных допинг-теста?

— Эта проблема была создана Всероссийской федерацией легкой атлетики, в которой совершалось множество нарушений. Теперь мы имеем дело с последствиями. Важно, что чистые российские спортсмены тестируются и имеют возможность выступать на соревнованиях. Когда «дорожную карту» полностью выполнят, и международная федерация будет уверена, что проблема решена, тогда права вашей страны будут восстановлены.

— После всего сказанного, вы верите, что олимпийская команда России все-таки будет на Играх в Токио?