Ричард Паунд: Сомневаюсь, что ВАДА оправдает Россию
Бывший глава ВАДА и старейший член МОК в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил шансы нашей страны попасть на Олимпийские игры в Токио.
Бывший глава ВАДА и старейший член МОК в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил шансы нашей страны попасть на Олимпийские игры в Токио.
Ричард Паунд сейчас не занимает ключевых постов в ВАДА и МОК, но продолжает играть активную роль во всем, что происходит в мировой спортивной политике. Особенно в вопросах допинга — ведь именно Паунд стал первым президентом ВАДА, а также именно он написал первый доклад о российском допинге, после которого и стартовал наш бесконечный кошмар с отстранениями и недопусками.
— На недавней антидопинговой конференции в Колорадо вы сидели рядом с главой РУСАДА Юрием Ганусом. Что вы о нем думаете?
— У нас была возможность там немного поговорить. Я видел его комментарии в СМИ и в целом знаком с его позицией. Но если говорить о последних событиях, я не уверен, какова была во всем этом роль РУСАДА. Не уверен, что даже сам Ганус об этом знает.
— Вы имеете в виду, что непонятно, было ли руководство РУСАДА замешано в манипуляции с базой данных, которую передали ВАДА?
— Я не знаю, кто совершил эти манипуляции. И подозреваю, что не только я. ВАДА ведь до сих пор изучает электронные данные и ответ, который они получили от российской стороны.
— Ганус публично признал, что манипуляции с базой имели место и даже назвал конкретную цифру. Это признание может повлиять на предстоящее решение ВАДА?
— Не думаю. Кто бы что ни сказал, вряд ли это повлияет на сотрудников ВАДА. Единственное, что их волнует — были ли внесены изменения в базу, и если да — то когда и кем.
— Почему они так затягивают с решением и уже второй раз откладывают дату своего вердикта?
— Речь идет об очень сложном вопросе, который включает, в том числе, и техническую сторону. Представители ВАДА хотят быть на сто процентов уверены в своем решении. Они прекрасно понимают: если Россию признают не соответствующей Кодексу, это дело тут же отправится в Спортивный арбитражный суд. И там нужно будет иметь полный пакет доказательств в подтверждение своей позиции. Сбор этого пакета требует времени.
— Вы допускаете хотя бы теоретический шанс, что ВАДА оправдает Россию и снимет все обвинения?
— Я сомневаюсь в этом. Но я не знаю подробностей о ходе расследования, потому что отдел расследований ВАДА не докладывает об этом даже Совету учредителей.
— Что вы думаете о принятом в США антидопинговом законе, названном в честь бывшего руководителя Московской лаборатории Григория Родченкова?
— Нет ничего нового в том, что у американского правосудия «длинные руки», и оно может дотянуться даже до иностранного гражданина. Был уже пример ФИФА, когда по заказу ФБР проходили обыски и аресты на территории других стран. Но тут нужно понимать, что закон был принят только что, и пока рано рассуждать, как он будет применяться и будет ли он эффективным.
— Вам не кажется, что с появлением этого закона США получают возможность контролировать мировой спорт? Ведь теперь они могут возбудить дело против кого угодно по всему миру.
— Нет, я так не думаю. Это всего лишь уголовное законодательство, направленное на борьбу с определенным типом допинговых нарушений. Не более того.
— Вы считаете этот закон антироссийским?
— Понятно, что последнее время в заголовках часто мелькает тема российского допинга. Но ведь эта проблема касается далеко не только России. И закон направлен на борьбу с определенными формами поведения, но никак не с конкретной страной.
— Вам не кажется, что странно было называть этот закон в честь Родченкова — человека, который по факту признался в совершении тех самых преступлений, против которых этот закон направлен?
— Лично на мой взгляд, это было необязательно. Но важно ведь содержание закона, а не то, что он называется в честь человека, который предоставил много важной информации.
— Насколько вероятным вам кажется, что Россия пропустит Олимпийские игры?
— Зависит от итогов расследования ВАДА по базе данных. Не зная этой информации, очень сложно
— Вы всегда выражали сомнения в том, что РУСАДА стоит восстанавливать. Теперь, когда всплыла история с возможными манипуляциями, вы считаете, что принятое год назад решение ВАДА вернуть статус РУСАДА было ошибкой? Ведь условия восстановления были нарушены еще в конце 2018-го, когда Россия не передала вовремя базу данных.
— Тогда мы стояли перед непростым выбором: оставить бан РУСАДА в силе, и никогда не получить из лаборатории ту информацию, в которой мы нуждались; либо закрыть глаза на небольшую задержку и
— Но теперь хотят разговоры, что возможно, как раз в эти недели в базу вносились
— Эти изменения, если они были, обязательно вскроются. А вот если бы у нас не было базы, мы бы вообще не имели доступа к этой информации. К тому же, без полноценно функционирующего РУСАДА российских спортсменов тестировали недостаточно. А объем и качество тестирования — это крайне важно для такой большой страны, как Россия.
— Давайте поговорим о легкой атлетике. Это честно, что россияне выступают в нейтральном статусе, а американец Коулман при этом бегает с флагом, имея три пропущенных
— Эта проблема была создана Всероссийской федерацией легкой атлетики, в которой совершалось множество нарушений. Теперь мы имеем дело с последствиями. Важно, что чистые российские спортсмены тестируются и имеют возможность выступать на соревнованиях. Когда «дорожную карту» полностью выполнят, и международная федерация будет уверена, что проблема решена, тогда права вашей страны будут восстановлены.
— После всего сказанного, вы верите, что олимпийская команда России
— Нам надо подождать рекомендаций ВАДА. Если там будет