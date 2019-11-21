Глава РУСАДА считает некорректной критику Исинбаевой в его адрес

Источник: ИТАР-ТАСС

Исинбаева в четверг заявила, что Ганус «не совсем компетентно» делает громкие заявления о возможном недопуске россиян к международным стартам, чем пугает спортсменов и сеет в них сомнения.

«Высказывание Елены Исинбаевой в мой адрес считаю некорректным, я искренне сожалею о ее заявлении, — сказал Ганус. — Свои заявления делаю на основании открытых и закрытых источников. К подаче информации отношусь взвешенно и ответственно. Не хочу быть провидцем, тем более в таком неблагодарном деле, но дайте время, и оно все расставит на свои места и ответит на все вопросы».

Исинбаева входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и в наблюдательный совет РУСАДА. «К атакам по очернению и дискредитации мы уже привыкли. Я искренне сожалею, что к этой деятельности теперь присоединились некоторые члены наблюдательного совета РУСАДА. Если Елена хотела заявить свою позицию, ей это удалось, она будет услышана», — отметил гендиректор организации.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен вынести решение по статусу РУСАДА. Национальное антидопинговое агентство спустя год может вновь лишиться соответствия, на этот раз по причине изменений в базе данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Целостность базы являлась условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. При этом WADA не считает РУСАДА причастным к появлению изменений.



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«Сейчас задача стоит не в смягчении риторики, а в выборе необходимых срочных решений. До сих пор по разным направлениям преодоления допингового кризиса спортивные власти теряли время», — заметил Ганус.

«Держать спортсменов в неведении неправильно»

Если РУСАДА вновь лишится соответствия, российские спортсмены могут быть отлучены от международных соревнований, а страна — лишиться права проводить крупные соревнований.

Жаль, что Елена Исинбаева выражает свое беспокойство исключительно в связи с тем, кто и как говорит, а не в связи с реальным положением в спорте, теми испытаниями, которые его ждут, и причинами, которые привели наш спорт к подобному критическому положению, в связи с затянувшимся допинговым кризисом. К испытаниям нужно готовиться не только самим, но и готовить всех заинтересованных лиц, в том числе спортсменов и тренеров. Юрий Ганус

Он считает, что спортсмены, которые готовятся к Олимпиаде и другим международным соревнованиям не имеют никакого отношения к последнему этапу кризиса и стали заложниками порочной политики по выходу из него. «Никто не пугает спортсменов, но и держать их в неведении, в искусственно формируемом мире иллюзий, считаю, нечестно и неправильно», — заметил он.

«Уровень компетентности руководителей национальных антидопинговых агентств, в том числе членов их наблюдательных советов, определяется другими критериями, — добавил он. — Не думаю, что оценивать мою работу, как и работу нового РУСАДА, можно шаблонными пропагандистскими клише о лозунгах, запугивании спортсменов, о насаждении сомнений. Не думаю, что эту работу следует оценивать по степени псевдолояльности к провальным решениям спортивных чиновников, которые валят не только выход из затянувшегося как минимум на пять лет допингового кризиса, но и не выполняют поручения президента страны в области спорта».