Фоторепортажи
16Руденко спасает «Спартак-2» в меньшинстве в игре с «Авангардом»
11Матч-огонь в Москве: три пенальти и победа «Динамо» над «Ростовом»
26 ноября, источник: Спорт РИА Новости

МОК выдвинул требование WADA передать данные в Совет Европы

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передать данные о манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории в Совет Европы и ЮНЕСКО.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Что касается санкций, последовавших за манипуляциями, нам нужно их детально оценить. МОК подчеркивает, что любые санкции должны соответствовать правилам естественной справедливости и уважать права человека. Поэтому МОК подчеркивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за  серьезности нарушения, и поэтому приветствует санкции в отношении ответственных российских властей. Однако учитывая серьезность манипуляций, мы настоятельно призываем WADA предпринять дальнейшие действия. Это означает, в частности, что WADA должно передать все файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО с учетом Антидопинговой конвенции Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте», — говорится в сообщении на официальном сайте МОК.

Ранее сообщалось, что WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА на заседании исполкома 9 декабря.

В понедельник на сайте WADA были опубликованы рекомендации комитета по соответствию. Комитет рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, а также запретить стране подавать заявки на проведение международных соревнований на этот срок.

 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Американский хоккеист: в России нам каждую ночь приводили 10-15 женщин
«Локомотив» попрощался с еврокубками
Львы ли вы: какие шансы у «Зенита» в игре против «Лиона»
Министр спорта России нашел противоречия в рекомендациях WADA
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче футбольной Лиги чемпионов
Нурмагомедов выбрал самого опасного соперника на бой в апреле
«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Семин: После Нового года у «Локомотива» будет другая команда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь