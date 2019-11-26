МОК выдвинул требование WADA передать данные в Совет Европы

«Что касается санкций, последовавших за манипуляциями, нам нужно их детально оценить. МОК подчеркивает, что любые санкции должны соответствовать правилам естественной справедливости и уважать права человека. Поэтому МОК подчеркивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности нарушения, и поэтому приветствует санкции в отношении ответственных российских властей. Однако учитывая серьезность манипуляций, мы настоятельно призываем WADA предпринять дальнейшие действия. Это означает, в частности, что WADA должно передать все файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО с учетом Антидопинговой конвенции Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте», — говорится в сообщении на официальном сайте МОК.
Ранее сообщалось, что WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА на заседании исполкома 9 декабря.
В понедельник на сайте WADA были опубликованы рекомендации комитета по соответствию. Комитет рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, а также запретить стране подавать заявки на проведение международных соревнований на этот срок.