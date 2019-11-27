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12:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Песков: Кремль призывает сохранять трезвые оценки по ситуации с РУСАДА

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Кремле призывают сохранять трезвость оценок по ситуации вокруг РУСАДА, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что оценивать происходящее пока преждевременно.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Пока действительно мы с вами столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации ответственного комитета WADA. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдет позже, в декабре. Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок», — сказал Песков журналистам в среду.

Он подчеркнул, что российские спортивные власти «были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным общественным сообществом и также с WADA».

«Я уверен, что это взаимодействие будет продолжено. Но давать какие-то оценки сейчас, тем более такие далеко идущие, до того, как эти рекомендации не приняли какого-то решения, считаю невозможным и преждевременным», — заключил пресс-секретарь Путина.

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