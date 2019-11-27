Песков: Кремль призывает сохранять трезвые оценки по ситуации с РУСАДА

Источник: Спорт РИА Новости

«Пока действительно мы с вами столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации ответственного комитета WADA. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдет позже, в декабре. Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок», — сказал Песков журналистам в среду.

Он подчеркнул, что российские спортивные власти «были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным общественным сообществом и также с WADA».