В Кремле отреагировали на возможные санкции против российского спорта
Информация о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от международных соревнований, вызывает озабоченность в Кремле. Об этом рассказал
Информация о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от международных соревнований, вызывает озабоченность в Кремле. Об этом рассказал
«Давайте сохраним трезвость оценок. Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи.
Давать
Я уверен, что это взаимодействие будет продолжено. Пока действительно мы столкнулись с ситуацией, когда последовали нерадостные для нас рекомендации оценочного комитета WADA", — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Окончательное решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря.