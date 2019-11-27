В Кремле отреагировали на возможные санкции против российского спорта

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«Давайте сохраним трезвость оценок. Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи.

Давать какие-то оценки сейчас, тем более такие далеко идущие, до того, как эти рекомендации [комитета по соответствию WADA исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта] не приняли форму какого-то решения, считаю невозможным и преждевременным.

Я уверен, что это взаимодействие будет продолжено. Пока действительно мы столкнулись с ситуацией, когда последовали нерадостные для нас рекомендации оценочного комитета WADA", — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря.