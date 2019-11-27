Фоторепортажи
11Матч-огонь в Москве: три пенальти и победа «Динамо» над «Ростовом»
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
16:18 (мск), источник: Sport24

В Кремле отреагировали на возможные санкции против российского спорта

Информация о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от международных соревнований, вызывает озабоченность в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Наверх
Источник: Reuters

«Давайте сохраним трезвость оценок. Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи.

Давать какие-то оценки сейчас, тем более такие далеко идущие, до того, как эти рекомендации [комитета по соответствию WADA исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта] не приняли форму какого-то решения, считаю невозможным и преждевременным.

Я уверен, что это взаимодействие будет продолжено. Пока действительно мы столкнулись с ситуацией, когда последовали нерадостные для нас рекомендации оценочного комитета WADA", — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Известные российские спортсмены, пойманные на допинге
Читайте также
WADA рекомендовало отстранить Россию от международных соревнований
Во время загрузки произошла ошибка.
02:42 (мск)© Ньюстюб
 «Совокупляется с мужчиной при детях и принимает наркотики». Отец хоккеиста Зайцева опозорил невестку
«Заходили 10-15 красивых девушек. Каждую ночь — бесплатно». Американский хоккеист — о жизни в России
WADA отказалось доверять МОК в ситуации с Россией
Емельяненко против Кокляева: беспощадное русское шоу
Путин — Александеру Чеферину: Сделаем все, чтобы не подвести вас
Экс-арбитр ФИФА: Вилкова отстранили для отвода глаз
Туктамышевой и Самодуровой занижают оценки. В этом виноват Мишин
«Валенсия» без Черышева играет против «Челси» в ЛЧ (трансляция)
Жена Ковальчука снялась для журнала Maxim (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь