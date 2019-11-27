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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хеллеланд: Не стоит верить МОК в ситуации с допинг-скандалом в России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд считает, что не стоит доверять Международному олимпийскому комитету (МОК) в ситуации с допингом в российском спорте.

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Источник: РИА "Новости"

«Нет оснований доверять МОК. Мы четыре года ждали решения. Они находятся под сильным давлением и пытаются найти выход. На кону большие деньги, если такую большую страну, как Россия, не допустят на футбольные соревнования, летние и зимние Олимпийские игры. Это большое поражение для МОК, но теперь те, кто мошенничал в крупнейшем в мире допинг-скандале, должны ответить за свои ошибки», — цитирует Хеллеланд NRK.

Комитет по соответствию (CRC) WADA в понедельник рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступать под своим флагом на крупных турнирах. Исполком WADA рассмотрит рекомендации комитета на заседании 9 декабря.

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Согласно заявлению комитета WADA по соответствию, данные московской антидопинговой лаборатории, переданные российской стороной в распоряжение WADA, не являются «ни полными, ни полностью достоверными».

МОК во вторник сообщил, что поддерживает «самые жесткие санкции» в отношении всех ответственных за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории, а также призвал WADA передать данные о манипуляциях в Совет Европы и ЮНЕСКО. Также МОК приветствует рекомендации комитета WADA по соответствию предоставить право «чистым» российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

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