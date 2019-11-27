Хеллеланд: Не стоит верить МОК в ситуации с допинг-скандалом в России

Источник: РИА "Новости"

«Нет оснований доверять МОК. Мы четыре года ждали решения. Они находятся под сильным давлением и пытаются найти выход. На кону большие деньги, если такую большую страну, как Россия, не допустят на футбольные соревнования, летние и зимние Олимпийские игры. Это большое поражение для МОК, но теперь те, кто мошенничал в крупнейшем в мире допинг-скандале, должны ответить за свои ошибки», — цитирует Хеллеланд NRK.

Комитет по соответствию (CRC) WADA в понедельник рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступать под своим флагом на крупных турнирах. Исполком WADA рассмотрит рекомендации комитета на заседании 9 декабря.

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Согласно заявлению комитета WADA по соответствию, данные московской антидопинговой лаборатории, переданные российской стороной в распоряжение WADA, не являются «ни полными, ни полностью достоверными».