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15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НТВ: Родченков шантажировал российских атлетов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, а также его заместители Олег Мигачев и Тимофей Соболевский использовали систему LIMS, структурировавшую данные о допинг-пробах, для зарабатывания денег и шантажа спортсменов, говорится в документальном фильме-расследовании НТВ «Мутная WADA», опубликованном на странице телеканала в сети YouTube.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в фильме, система LIMS была создана в начале 2010-х годов Мигачевым под руководством Родченкова для того, чтобы можно было на основании проверок выявить какую-либо статистику использования атлетами запрещенных препаратов, или же наоборот.

Согласно данным расследования, система LIMS была с двойным дном, помимо сбора данных, она была предназначена для зарабатывания денег. Внутри программы Родченков, Мигачев и Соболевский создали закрытый чат, в котором втайне ото всех обсуждали свои мошеннические схемы. У всех сотрудников лаборатории, кроме вышеозначенной троицы, права доступа к LIMS были сильно урезаны. Переписку Родченкова, Мигачева и Соболевского удалось вскрыть сотрудникам по кибербезопасности, и из нее свидетельствует, что они требовали у спортсменов или чиновников спортивных федераций некие «бонусы», а также готовы были покрывать пойманных на допинге спортсменов из, к примеру, тяжелой атлетики.

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«Они это называли бонусами, но однозначно это можно трактовать всю эту переписку, как механизм зарабатывания. И работал этот механизм в две стороны. Во-первых, в сторону, когда были найдены у спортсменов запрещенные вещества, и тогда уже обращались к ним, предлагая договориться. Во втором случае вещества не были найдены, но путем внутренних манипуляций можно было составить протоколы так, что препараты были найдены, и также оказывалось давление на спортсменов», — заявил НТВ Юрий Силаев, заместитель директора ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

Министр спорта РФ Павел Колобков также отметил, что даже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает, что Родченков является мошенником и шантажистом.

«Всеми признано, в том числе и WADA, что этот человек, Родченков, — манипулятор, мошенник, который создавал некую систему применения допинга и шантажа спортсменов. Этот человек находится под следствием в Российской Федерации», — сказал Колобков.

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