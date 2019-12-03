Путин: Подготовка чиновников для массового спорта — важная задача

Источник: AP 2019

Выступая на торжественном заседании, посвященном 10-летию Российского Международного Олимпийского университета (РМОУ), глава государства заявил, что для России десятилетие РМОУ — значимая дата. Он поздравил коллектив, студентов и выпускников с первым юбилеем. Путин подчеркнул, что университет реализует благородную миссию, которая призвана объединить спортсменов, ученых, представителей государства, гражданского общества и бизнеса из разных стран.

«Университет, безусловно, стал широкой, хорошей, международной площадкой, передовым образовательным и исследовательским центром, завоевал уважение в олимпийской семье, и сейчас является единственным университетом в мире с олимпийскими кольцами на дипломе», — добавил глава государства.

Он рассказал, что осмотрел здание и аудитории, и университет отвечает самым современным требованиям, в первую очередь по учебным программам.

«Важно, что вместе с Фондом поддержки олимпийцев вы уделяете пристальное внимание выдающимся российским атлетам, в буквальном смысле слова помогаете им выстроить свое будущее и найти новую дорогу в жизни, чтобы по окончании спортивной карьеры они чувствовали себя в жизни уверенно, двигались дальше и побеждали», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что университет блестяще справляется с подготовкой управленческих кадров для развития массового спорта, который необходимо развивать для достижения национальных целей, повышения продолжительности жизни, ее качества. Особенно важно это делать, по его мнению, на фоне растущего интереса граждан к физической культуре.

«У нас кардинальное изменение ситуации в отношении физической культуры, но нам есть куда двигаться», — добавил он, заметив, что в некоторых соседних странах количество занимающихся любительским спортом значительно больше, чем в России.

«Именно для этого и нужны грамотные руководители, которые были бы способны наладить работу по развитию массового спорта в стране, в масштабах крупных городов, в малых населенных пунктах, на селе», — сказал глава государства. По мнению президента, у таких людей должна быть возможность постоянно идти вперед, обновлять свои навыки, приобретать новые современные компетенции.

В РМОУ учатся и работают представители 60 государств. Путин уточнил, что выпускниками университета уже стали свыше 100 олимпийских чемпионов мира и Европы. Среди них представители почти всех регионов России за исключением Чукотки. «Но мы до нее доберемся», — сказал Путин.