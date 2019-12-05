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5 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Бах: Нет причин сомневаться в заявлениях WADA по манипуляциям данными

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет причин сомневаться в заявлениях Комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

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В сентябре WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных. Письмо с ответами в WADA было отправлено 8 октября.

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Комитет по соответствию (CRC) WADA 23 ноября рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Согласно заявлению CRC WADA, данные московской антидопинговой лаборатории, переданные российской стороной в распоряжение WADA, не являются «ни полными, ни полностью достоверными».

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25 ноября CRC WADA рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

«У нас нет причин сомневаться в заявлениях WADA, что после того как восстановили РУСАДА, после всех санкций в прошлом, после всего этого были новые манипуляции со старыми данными в России. Мы так видим текущую ситуацию, так об этом говорит отчет CRC. Эти манипуляции случились в 2018 году и самом начале 2019 года», — сказал Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК, который проходил в Лозанне.

«Поэтому текущая ситуация отличается от прошлых. Если помните, в 2016 году был доклад Ричарда Макларена за две-три недели до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, перед Играми в Корее в 2018 году был доклад Самуэля Шмида. Все они говорили о манипуляциях в антидопинговой системе России, о манипуляциях с конкретными данными конкретных атлетов на Играх в Сочи. Сейчас ситуация иная», — добавил Бах.

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5 декабря© Ньюстюб
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