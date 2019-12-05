Бах: Нет причин сомневаться в заявлениях WADA по манипуляциям данными

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В сентябре WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных. Письмо с ответами в WADA было отправлено 8 октября.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Комитет по соответствию (CRC) WADA 23 ноября рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Согласно заявлению CRC WADA, данные московской антидопинговой лаборатории, переданные российской стороной в распоряжение WADA, не являются «ни полными, ни полностью достоверными».

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25 ноября CRC WADA рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

«У нас нет причин сомневаться в заявлениях WADA, что после того как восстановили РУСАДА, после всех санкций в прошлом, после всего этого были новые манипуляции со старыми данными в России. Мы так видим текущую ситуацию, так об этом говорит отчет CRC. Эти манипуляции случились в 2018 году и самом начале 2019 года», — сказал Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК, который проходил в Лозанне.