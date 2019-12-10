Путин заявил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии

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В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта.

Говоря о том, что у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России, глава российского государства заметил, что «в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии». «И мы имеем все основания подать в CAS (Спортивный арбитражный суд — прим. ТАСС), подать в суд», — подчеркнул во вторник Путин.

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«Есть и другие соображения, но нужно, чтобы все это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с нашими партнерами», — указал Путин.