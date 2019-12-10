Путин заявил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта.
Говоря о том, что у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России, глава российского государства заметил, что «в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии». «И мы имеем все основания подать в CAS (Спортивный арбитражный суд — прим. ТАСС), подать в суд», — подчеркнул во вторник Путин.
«Есть и другие соображения, но нужно, чтобы все это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с нашими партнерами», — указал Путин.
Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.