Глава WADA Риди считает, что организации удалось защитить чистых российских спортсменов

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В ноябре текущего года комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. Некоторые международные организации призывали наложить максимальные санкции на страну и запретить выступать на соревнованиях всем ее спортсменам. Однако были и те, кто высказывался против подобных действий.

«Большая группа спортсменов хотела защитить чистых российских атлетов. Нам было необходимо постараться защитить их всех, что, как мне кажется, удалось. Я не уверен, что запреты когда-либо давали положительный результат в истории мирового спорта. Сейчас WADA имеет больше власти и авторитета, однако мы решили не пользоваться этим и подойти к вопросу рационально», — сказал Риди.

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