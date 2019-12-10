В США остались недовольны решением WADA относительно России

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«Позволить России избежать полного отстранения — еще один сокрушительный удар по чистым спортсменам и целостности спорта. Необходимо восстать против этой сломавшейся системы», — заявили в USADA. В заявлении говорится о коррупции в российском спорте, которую покрывает WADA.

В агентстве посчитали, что спортивный мир «прогнулся под российскими деньгами», и понадеялись, что у Спортивного арбитражного суда (CAS) хватит мужества противостоять российскому давлению.

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