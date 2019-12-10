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10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

В США остались недовольны решением WADA относительно России

Антидопинговое агентство США (USADA) на своем сайте отреагировало на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

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«Позволить России избежать полного отстранения — еще один сокрушительный удар по чистым спортсменам и целостности спорта. Необходимо восстать против этой сломавшейся системы», — заявили в USADA. В заявлении говорится о коррупции в российском спорте, которую покрывает WADA.

В агентстве посчитали, что спортивный мир «прогнулся под российскими деньгами», и понадеялись, что у Спортивного арбитражного суда (CAS) хватит мужества противостоять российскому давлению.

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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведения сроком на четыре года. Отмечается, что отечественные спортсмены смогут соревноваться в международных турнирах только под нейтральным флагом. Россия собирается обжаловать решение в CAS.

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9 декабря© Ньюстюб
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