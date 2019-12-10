Исинбаева назвала отправную точку для снятия санкций WADA

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Исинбаева назвала решение WADA «жестоким и убийственным» для российского спорта. «Принимать или оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), решение которого, видимо, и станет отправной точкой к действию», — заявила она.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Кроме того, стране на четыре года запретили проводить соревнования на своей территории. РУСАДА было лишено статуса соответствия.

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