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15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Исинбаева назвала отправную точку для снятия санкций WADA

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в Instagram прокомментировала санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

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Исинбаева назвала решение WADA «жестоким и убийственным» для российского спорта. «Принимать или оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), решение которого, видимо, и станет отправной точкой к действию», — заявила она.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Кроме того, стране на четыре года запретили проводить соревнования на своей территории. РУСАДА было лишено статуса соответствия.

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Позднее президент России Владимир Путин заявил, что решение WADA противоречит олимпийской хартии, наказание носит коллективный характер и имеет политическую подоплеку, «ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющую».

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