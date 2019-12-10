Допинговое преследование России. Все, что нужно знать о санкциях ВАДА

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило о четырехлетних санкциях против российского спорта. Это наказание — самое жесткое и беспрецедентное в мировой истории. Для тех, кто запутался в аббревиатурах и противоречивых заявлениях по этому вопросу, «СЭ» подготовил подробное объяснение.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fAe31tlt_5A" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За что? Краткая история

Глобальные допинговые обвинения российскому спорту предъявляют с конца 2014 года. В значительной степени они основаны на показаниях бежавших в США бывших сотрудников Московской лаборатории во главе с ученым Григорием Родченковым. Показания подтверждены тремя комиссиями ВАДА и Международного олимпийского комитета (МОК). Следственный комитет России с выводами комиссий не согласился.

Изначально удар был направлен на нашу легкую атлетику, затем — на Олимпиаду в Сочи, теперь речь идет в целом о периоде с 2011 по 2015 год, во время которого якобы действовала государственная система допинговой поддержки российского спорта высших достижений. Под давлением международных структур наша страна частично признала нарушения (но не со стороны государства) и извинилась за них. Несколько российских чиновников были уволены.

За минувшие годы дисквалифицированы Всероссийская федерация легкой атлетики, Российское антидопинговое агентство, санкции пережили Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. Более сотни наших спортсменов дисквалифицированы, у них отобраны десятки медалей крупных соревнований.

Сборная России с трудом попала на Олимпиаду в Рио, пропустила Паралимпиаду-2016, а на Игры-2018 в Пхенчхан поехала в усеченном составе и под нейтральным флагом.

Читайте также Путин попросил у правозащитников поддержки в сфере спорта

За что? Новый кризис

Нынешний кризис связан с компьютерной базой данных Московской лаборатории, которую считают важным доказательством допинговых манипуляций в России. Якобы в ней содержится информация о нескольких сотнях наших спортсменов, избежавших наказания. Передача базы и замороженных допинг-проб в распоряжение ВАДА было одним из ключевых условий снятия санкций с нашего спорта. Поначалу российская сторона отказывалась это делать, и тогда Всемирное агентство с помощью Родченкова получило шпионскую версию файлов. Россия дала добро на копирование базы специалистам ВАДА только осенью 2018 года.

Изучив официальную версии базы, вадовцы заявили, что она не совпадает со шпионским релизом. Кроме того, в файлах якобы содержатся следы взлома и удаления информации примерно о 150 допинговых инцидентах. Российская сторона факт редактирования не признает, утверждая, что Родченков сам манипулировал базой, которая к тому же небезупречна с технической точки зрения. В итоге нашу позицию не приняли, ВАДА решило снова дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Согласно новой редакции Всемирного антидопингового кодекса, за подобным событием следуют очень серьезные санкции в отношении провинившейся страны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EjYLDvmZJzY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В чем состоят санкции? Только главное.

— В ближайшие четыре года наши спортсмены должны выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах только в нейтральном статусе (без национального флага) и на особых условиях допуска. Критерии допуска определят международные федерации совместно с ВАДА.

— Россия на четыре года теряет право проведения международных соревнований.

— Наши чиновники становятся персонами нон-грата в любых мировых спортивных организациях и на крупных международных стартах.

— ВАДА разошлет в международные федерации списки спортсменов-нарушителей из базы данных Московской лаборатории — для дисквалификации и отъема медалей задним числом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кого и чего не коснутся санкции?

— На чемпионатах Европы, этапах Кубка мира, «Гран-при» и прочих коммерческих турнирах, а также чемпионатах Европы, сборная России сможет соревноваться как раньше.

— В лигах, не подписавших Всемирный антидопинговый кодекс (НХЛ, профессиональные боксерские ассоциации, промоушены ММА) санкции не действуют.

— Навряд ли санкции ВАДА будут исполняться в большом теннисе, шахматах и в автогонках.

— Запреты не относятся к выступлению российских клубов в еврокубках и других международных турнирах.

— Россия сохранит флаг на Универсиадах, Играх военных, полицейских и прочих стартах, не входящих в структуру МОК.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PFH8KA1ZANc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также CAS назвал последнюю инстанцию для апелляции России на решение WADA

Как будут развиваться события дальше?

19 декабря Наблюдательный совет РУСАДА примет решение о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Заседания суда начнутся после Нового года — до объявления вердикта санкции не вступят в силу. Есть мнение, что арбитраж должен завершиться до июля 2020 года, когда истекает срок заявок на Олимпиаду в Токио. Но формально суд не обязан следовать такой логике.

Российская сторона рассчитывает, что суд признает верховенство Олимпийской Хартии над Кодексом ВАДА и разрешит нашей сборной выступать в Токио под собственным флагом. Шансов, что арбитраж будет разбираться с редактированием базы данных, немного. Хотя наши чиновники уверяют, что привлечение сторонних экспертов позволит доказать нашу невиновность.

Срок наказания сборной России (если суд с ним согласится) начнет отсчитываться с момента вынесения вердикта. То есть под угрозой Олимпиада и Паралимпиада 2020 и 2022 года, а также отборочные соревнования Игр-2024. Ну и все чемпионаты мира до 2024 года.

Для выступления россиян в командных видах спорта, в эстафетах и экипажах потребуется отдельное решение CAS, ВАДА и международные федерации. Скорее всего, для наших команд будут придуманы особые названия, не содержащие слово «Россия».

Международные федерации смогут отстоять в суде право на проведение чемпионатов мира в России, если докажут, что перенос запланированных соревнований невозможен по финансовым или юридическим причинам.

Станет ли четырехлетний период наказания завершением российской допинговой саги, если мы все-таки не передадим ВАДА аутентичный вариант базы? На данный момент нет оснований говорить о продолжении нашего преследования после 2024 года (особенно с учетом того, что на допинговые нарушения действует десятилетний период давности). Однако в этой истории произошло уже столько неожиданного, что гарантировать невозможно ничего.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9oRZxG67LZM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также Условия участия атлетов РФ в ОИ в нейтральном статусе не определены

Как может выглядеть нейтральный статус?

Конкретные решения по этому поводу с одобрения CAS примут ВАДА и МОК. По опыту подобных санкций в легкой атлетике и Пхенчхане можно гарантировать, что нас в худшем случае ждут:

— запрет на российский флаг и гимн на соревнованиях;.

— запрет на национальную атрибутику (в том числе на цветовую гамму российского флага) и надписи Россия на любых языках на форме спортсменов, это распространяется на прически, видимые татуировки и маникюр;.

— под запрет могут попадать личные вещи, с которыми спортсмен приходит на стадион (рюкзаки, резинки для волос, расчески и проч.), если они выполнены в запрещенной цветовой гамме и содержат запрещенные рисунки и надписи;.

— запрет на атрибутику городов и регионов России, советские символы — на все, что может вызвать ассоциации с нашей страной;.

— возможно, в индивидуальных видах спорта будет запрещена даже единообразная внесоревновательная форма;.

— спортсменам запрещено во время соревнований выкладывать в соцсети свои фотографии с флагом, а также фотографироваться с болельщиками, которые держат в руках российскую атрибутику;.

— в официальных гостиницах турниров, где живут спортсмены и тренеры, также будет запрещена демонстрация российской атрибутики.

На фанатов все эти ограничения не распространяются.

Анжелика Сидорова - победительница ЧМ-2019 по легкой атлетике в прыжках с шестом. | Источник: AP

Читайте также Ласицкене назвала приговор WADA позором и прошлась по российским чиновникам

Кто пострадает больше всего?

Все спортсмены в период действия санкций должны будут получать специальный допуск от международных федераций и от ВАДА. В этой связи к ним могут быть предъявлены дополнительные требования — например, по тестированию на допинг за границей или времени нахождения в пуле тестирования. Может быть наложен запрет на допуск спортсменов с допинговой историей. Последнее поставит точку в карьерах таких звезд, как пловчиха Юлия Ефимова, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонист Александр Логинов.

Точно будут проблемы с допуском на старты у персонала спортсменов и тренеров (по крайней мере, в привычном нам количестве). Не получат допуска спортсмены, подозреваемые на основании базы Московской лаборатории, даже если они пока и не попали под дисквалификацию. Оспорить это в суде будет крайне затруднительно.

Почти гарантировано не попадут на Олимпиаду в Токио наши легкоатлеты, положение которых осложняется четырехлетней дисквалификацией национальной федерации. Они вообще рискуют пропустить как минимум следующий сезон. В том числе наши лидеры Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова.

В биатлоне и лыжных гонках реален запрет на выступление наших команд в эстафетах. На чемпионат мира 2020 года биатлонисты, скорее всего поедут (CAS не успеет вынести вердикт), а вот с главными стартами следующего сезона будут проблемы.

Чемпионат Европы по футболу вне опасности — как матчи в Санкт-Петербурге, так и выступление сборной под российским флагом. А вот к отборочному циклу ЧМ-2022 нас могут допустить уже как нейтралов — окончательное решение будет за ФИФА, которая обычно не слишком жалует карательные рекомендации ВАДА.

В хоккее чемпионат мира-2020 может пройти без потрясений, а вот дальше нейтральный флаг для сборных всех уровней более чем реален. Чемпионат мира-2023 в Санкт-Петербурге и другие крупные старты в нашей стране международная федерация попытается отстоять, но гарантии давать сложно.

Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге, скорее всего, вне опасности, как и Всемирные игры любителей-2024 в Нижнем Новгороде. ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани может не попасть на период санкций.

В таких видах спорта как фигурное катание, гимнастика (художественная и спортивная), плавание (синхронное и обычное), борьба, фехтование и многие другие, санкций и нейтрального флага, скорее всего, никто не заметит, поскольку все и так знают, какую страну представляют наши спортсмены, много лет являющиеся лидерами своих дисциплин.

Фехтовальщица Софья Великая решила покинут пост главы комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, поскольку из-за него может попасть под санкции как действующая спортсменка.

Этот прецедент может быть использован в суде для критики позиции ВАДА.