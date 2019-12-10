СМИ: РФ будет настаивать, что у WADA нет юрисдикции для таких санкций

Источник: AFP 2019

Исполком WADA в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года.

Допуск на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта получат только «чистые» российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе без флага.

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Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Российская сторона имеет право подать апелляцию в CAS.

«Любая российская апелляция в CAS наверняка будет опираться на то, что у WADA нет юрисдикции выносить наказания, которые находятся за пределами компетенции агентства. Если Россия добьется в этом успеха, им удастся достичь того, что мошенники не будут пойманы и смогут по-прежнему посещать крупные турниры», — написал Панджа в микроблоге в Twitter.

В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что решение WADA в отношении России противоречит олимпийской хартии, у РФ есть все основания подать в суд.