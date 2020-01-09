WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

Источник: Спорт РИА Новости

Исполком WADA 9 декабря единогласно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Также РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома должно было обратиться в CAS.

«Наше уведомление подано в соответствии с процедурой, изложенной в Международном стандарте соблюдения кодекса подписавшимися сторонами (ISCCS, статья 10.4.1) и будет рассмотрено CAS. В соответствии с положениями всемирного антидопингового кодекса третьи стороны могут подать заявку о вмешательстве в процесс в течение 10 дней с даты настоящего пресс-релиза», — говорится в релизе WADA.