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9 января, источник: Спорт РИА Новости

WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.

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Источник: Спорт РИА Новости

Исполком WADA 9 декабря единогласно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Также РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома должно было обратиться в CAS.

«Наше уведомление подано в соответствии с процедурой, изложенной в Международном стандарте соблюдения кодекса подписавшимися сторонами (ISCCS, статья 10.4.1) и будет рассмотрено CAS. В соответствии с положениями всемирного антидопингового кодекса третьи стороны могут подать заявку о вмешательстве в процесс в течение 10 дней с даты настоящего пресс-релиза», — говорится в релизе WADA.

В среду представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что МОК не будет обсуждать вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио до решения CAS.

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