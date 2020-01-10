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19:29 (мск), источник: ТАСС

Новый глава WADA сравнил с сагой допинговый скандал в российском спорте

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сравнил с сагой допинговый скандал в российском спорте, который продолжается уже шестой год. Свое мнение по поводу текущей ситуации он высказал на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

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Источник: Reuters

WADA 9 января отправило уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Как вы видите, эта сага еще не закончена. Но я рад, что нам удалось преодолеть тупиковую ситуацию в отношениях с российскими властями и теперь можем двигаться дальше, защищая спортсменов, которые смогут доказать, что они не причастны к нарушениям», — сказал Банька, который вступил в должность 1 января.

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«В настоящее время WADA получает много вопросов, в первую очередь — от международных федераций и организаторов главных турниров, которые пытаются прояснить возможное решение, в частности, — о механизме выступления российских спортсменов в нейтральном статусе», — отметил он.

Исполком WADA 9 декабря единогласно проголосовал за санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

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Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.

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