Новый глава WADA сравнил с сагой допинговый скандал в российском спорте

WADA 9 января отправило уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Как вы видите, эта сага еще не закончена. Но я рад, что нам удалось преодолеть тупиковую ситуацию в отношениях с российскими властями и теперь можем двигаться дальше, защищая спортсменов, которые смогут доказать, что они не причастны к нарушениям», — сказал Банька, который вступил в должность 1 января.
«В настоящее время WADA получает много вопросов, в первую очередь — от международных федераций и организаторов главных турниров, которые пытаются прояснить возможное решение, в частности, — о механизме выступления российских спортсменов в нейтральном статусе», — отметил он.
Исполком WADA 9 декабря единогласно проголосовал за санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.
Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.