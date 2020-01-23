Путин: Сборная России на юношеских Олимпийских играх блестяще справилась с задачами

Источник: AP 2020

«Вы отлично подготовились к этим ответственным соревнованиям, благодаря целеустремленности и победному настрою выдержали серьезную конкуренцию со стороны сильных соперников, блестяще справились с поставленными задачами, проявили себя как дружная, сплоченная команда, объединившая талантливых молодых спортсменов из многих регионов нашей страны», — подчеркнул глава государства.

Президент пожелал юношеской олимпийской команде новых свершений и всего самого доброго.

Сборная России стала победителем медального зачета III зимних юношеских Игр, которые проходили в швейцарской Лозанне, благодаря победе хоккеистов в финале в заключительный день соревнований. Российская команда впервые в истории стала первой в общекомандном зачете зимних юношеских Игр, завоевав 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых.