Число спортсменов в новых пулах РУСАДА выросло на 42 человека по сравнению с 2019 годом
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество российских спортсменов, включенных в новые пулы
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество российских спортсменов, включенных в новые пулы
«В настоящее время в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 1546 спортсменов, из которых 707 — в национальный регистрируемый и 839 — в расширенный, — сообщил собеседник ТАСС. — По сравнению с предыдущими списками число тестируемых атлетов увеличилось на 42 человека».
По информации агентства, в декабрьские пулы тестирования РУСАДА входили 1504 спортсмена (881 — национальный регистрируемый и 623 — расширенный).
Как сообщал ранее ТАСС, представительство отечественных легкоатлетов в пулах