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11:23 (мск), источник: ТАСС

Число спортсменов в новых пулах РУСАДА выросло на 42 человека по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество российских спортсменов, включенных в новые пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), увеличилось на 42 человека по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

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Источник: AP 2020

«В настоящее время в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 1546 спортсменов, из которых 707 — в национальный регистрируемый и 839 — в расширенный, — сообщил собеседник ТАСС. — По сравнению с предыдущими списками число тестируемых атлетов увеличилось на 42 человека».

По информации агентства, в декабрьские пулы тестирования РУСАДА входили 1504 спортсмена (881 — национальный регистрируемый и 623 — расширенный).

Как сообщал ранее ТАСС, представительство отечественных легкоатлетов в пулах допинг-тестирования РУСАДА на первый квартал 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущим до 521 человека.

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