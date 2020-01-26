Число спортсменов в новых пулах РУСАДА выросло на 42 человека по сравнению с 2019 годом

«В настоящее время в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 1546 спортсменов, из которых 707 — в национальный регистрируемый и 839 — в расширенный, — сообщил собеседник ТАСС. — По сравнению с предыдущими списками число тестируемых атлетов увеличилось на 42 человека».