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10:30 (мск), источник: ТАСС

Глава Токио отвергла возможность отмены Олимпиады из-за объявления пандемии коронавируса

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Губернатор Токио Юрико Коикэ считает, что объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-2019), окажет воздействие на проведение летней Олимпиады в японской столице, хотя ее отмену она по-прежнему отвергает.

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«Влияние, как мне кажется, будет, — цитирует слова губернатора в четверг информационное агентство Kyodo, — однако, конечно, отказ от Олимпиады представляется немыслимым». Коикэ подчеркнула, что Токио уже приложил немало усилий к подготовке летних Игр.

Накануне член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси сообщил, что вопрос о судьбе соревнований может быть обсужден в конце марта. Ранее в интервью американской газете The Wall Street Journal он заявил, что оптимальным решением в связи со вспышкой нового коронавируса был бы перенос Олимпиады на год или два, а не ее отмена.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры состоятся с 25 августа по 6 сентября.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом, стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь присутствует в настоящее время в 114 странах, заболело более 118 тыс. человек.

В самой Японии отмечено более 1,3 тыс. случаев заражения, умерли 20 человек.

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