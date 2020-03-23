Абэ заявил о невозможности проведения Олимпиады в нынешних условиях

Источник: AP 2020

«Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду», — сказал он. Абэ также выразил надежду на то, что обсудит вопрос проведения Игр с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Ранее руководитель японского правительства заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса.

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