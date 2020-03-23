Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
17Лидер начал с нулей
13:03 (мск), источник: ТАСС

Абэ заявил о невозможности проведения Олимпиады в нынешних условиях

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Нынешняя ситуация с распространением коронавируса в мире не позволяет провести Олимпийские игры в Токио в соответствии с первоначальным планом. Об этом в понедельник, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Наверх
Источник: AP 2020

«Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду», — сказал он. Абэ также выразил надежду на то, что обсудит вопрос проведения Игр с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Ранее руководитель японского правительства заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки. В понедельник Национальный олимпийский комитет Канады первым отказался отправить сборную в Токио.

Читайте также
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
«Отмена Игр не решит проблем»: когда пройдет Олимпиада
Олимпийская чемпионка в лыжных гонках перейдет в биатлон
Чемпионат Белоруссии попал в сетку российского телевещания
Российская пловчиха Ефимова показала тренировку в нижнем белье
НБА в случае отмены сезона потеряет миллиард долларов
Тарасова раскритиковала российских фигуристов за западную музыку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь