Олимпийский комитет США призвал перенести ОИ-2020
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпийские игры-2020 в Токио после опроса спортсменов американской сборной.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпийские игры-2020 в Токио после опроса спортсменов американской сборной.
«Мы благодарны 1780 спортсменам сборной США за то, что они поделились с нами своим мнением, в то время как мы пытаемся решить проблемы, связанные с COVID-19 и Токийскими играми… Наш самый важный вывод… состоит в том, что даже если нынешние серьезные проблемы в сфере здравоохранения могут быть смягчены к концу лета, серьезные сбои в условиях тренировок в
Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.
На прошлых летних Играх (Рио-2016) США заняли первое место в медальном зачете.