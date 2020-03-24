Олимпийский комитет США призвал перенести ОИ-2020

«Мы благодарны 1780 спортсменам сборной США за то, что они поделились с нами своим мнением, в то время как мы пытаемся решить проблемы, связанные с COVID-19 и Токийскими играми… Наш самый важный вывод… состоит в том, что даже если нынешние серьезные проблемы в сфере здравоохранения могут быть смягчены к концу лета, серьезные сбои в условиях тренировок в допинг-контроле и процессе квалификации не могут быть преодолены удовлетворительным образом. В связи с этим сейчас как никогда очевидно, что вариант отсрочки является наиболее перспективным, и мы призываем МОК принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное и справедливое проведение Игр для всех участников», — говорится в заявлении.