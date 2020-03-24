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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский комитет США призвал перенести ОИ-2020

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпийские игры-2020 в Токио после опроса спортсменов американской сборной.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Мы благодарны 1780 спортсменам сборной США за то, что они поделились с нами своим мнением, в то время как мы пытаемся решить проблемы, связанные с COVID-19 и Токийскими играми… Наш самый важный вывод… состоит в том, что даже если нынешние серьезные проблемы в сфере здравоохранения могут быть смягчены к концу лета, серьезные сбои в условиях тренировок в допинг-контроле и процессе квалификации не могут быть преодолены удовлетворительным образом. В связи с этим сейчас как никогда очевидно, что вариант отсрочки является наиболее перспективным, и мы призываем МОК принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное и справедливое проведение Игр для всех участников», — говорится в заявлении.

Справка
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Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио. Из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных олимпийских соревнований. В воскресенье глава МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по Олимпийским играм-2020 в Японии будет принято в течение четырех недель. Также Бах отметил, что вариант отмены Игр не рассматривается, а, если говорить о переносе, сегодня назвать новые даты невозможно.

На прошлых летних Играх (Рио-2016) США заняли первое место в медальном зачете.

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