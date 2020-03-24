Перенос Олимпиады разрушит мировой спортивный календарь
Расхлебывать последствия придется долго.
Расхлебывать последствия придется долго.
Теперь официально: в этом году Олимпийских игр не будет. И все, кажется, выдохнули. Было понятно, что шансы на проведение такого события на фоне пандемии минимальны. Устоять под натиском коронавируса под силу только чемпионату Белоруссии по футболу. Но пока оставался хотя бы один процент, что Олимпиада состоится, спортсменам нужно было тренироваться. Это нервировало. Теперь наступила хоть
Для начала непонятно, когда именно состоятся следующие Олимпийские игры. С высокой долей вероятности — в 2021-м году. Но вот когда именно? В какие сроки? Есть, как минимум, три варианта.
Помимо очевидного, с летом, рассматривается еще весна. МОК уже сделал заявление, что Игры состоятся не позднее осени. Однако еще вчера они же говорили, что решение по Олимпиаде будет принято через четыре недели. Так что воспринимать их слова как факт — нельзя. Тем более, гарантий в этом сложном и небывалом прежде вопросе быть не может. По информации «СЭ», не исключен вариант и Играми с поздней осенью. В частности, с октябрем.
Точные даты вряд ли будут объявлены в ближайшие недели. Нужно сначала с пандемией разобраться, а уже потом
Если провести Олимпиаду весной, чтобы не тормошить лето, то накладок все равно не избежать. Как быть с национальными чемпионатами по игровым видам спорта? Сокращать вполовину? Да и какие результаты будут показаны в той же легкой атлетике, если Игры станут первым стартом сезона? Никто не разбеган, не распрыган. Да и отборы когда проводить? В марте? В России и других северных странах особенно обрадуются.
Осенью тоже не получится — на сентябрь запланирован чемпионат Европы по настольному теннису. Шучу, конечно. На самом деле тот же октябрь выглядит не самым плохим вариантом. Национальные игровые чемпионаты можно начать чуть позже, не беда. Футбольный Евро отгремит. У всех будет время нормально подготовиться. А то, что поздно — так это не страшно. В Токио как раз спадет жара. Прошлый ЧМ по легкой атлетике прошел осенью, ничего страшного. Топовых результатов было много.
В конце концов, в Токио-1964 соревновались в октябре.
2022
МОК
Такая солидарность — это хорошо. Но если смещать мировые чемпионаты на год, пострадают континентальные. В 2022-м должен пройти объединенный чемпионат Европы. В программе и плавание, и легкая атлетика. Да и получится в этих видах сверхнасыщенный график: Олимпиада (2021), два ЧМ подряд (2022−23), Олимпиада (2024), еще один ЧМ (2025) и только потом — спокойный год.
В общем, со спортивным календарем теперь всем придется помучиться. Мы ведь прошлись только по самым заметным видам спорта. А есть еще ЧМ-2021 в мужском гандболе, по борьбе, гимнастике и еще много где. Там уже работают оргкомитеты, выделено финансирование. Чтобы выбраться из этой западни с минимальными потерями нужно будет очень тщательно все просчитать.