Перенос Олимпиады разрушит мировой спортивный календарь

Источник: AFP 2020

Теперь официально: в этом году Олимпийских игр не будет. И все, кажется, выдохнули. Было понятно, что шансы на проведение такого события на фоне пандемии минимальны. Устоять под натиском коронавируса под силу только чемпионату Белоруссии по футболу. Но пока оставался хотя бы один процент, что Олимпиада состоится, спортсменам нужно было тренироваться. Это нервировало. Теперь наступила хоть какая-то определенность. Но это касается атлетов. Чиновникам предстоит ломать голову еще очень долго.

2021

Для начала непонятно, когда именно состоятся следующие Олимпийские игры. С высокой долей вероятности — в 2021-м году. Но вот когда именно? В какие сроки? Есть, как минимум, три варианта.

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Помимо очевидного, с летом, рассматривается еще весна. МОК уже сделал заявление, что Игры состоятся не позднее осени. Однако еще вчера они же говорили, что решение по Олимпиаде будет принято через четыре недели. Так что воспринимать их слова как факт — нельзя. Тем более, гарантий в этом сложном и небывалом прежде вопросе быть не может. По информации «СЭ», не исключен вариант и Играми с поздней осенью. В частности, с октябрем.

Точные даты вряд ли будут объявлены в ближайшие недели. Нужно сначала с пандемией разобраться, а уже потом что-то планировать. Но обсуждать различные варианты МОК с международными федерациями может уже сейчас. Потому что основная загвоздка переноса — загруженность 2021-го года. В котором и так уже все плотно расписано. Например, чемпионат мира по легкой атлетике — третье по значимости событие в мировом спорте после летних Олимпийских игр и футбольного чемпионата мира. Плюс ЧМ по водным видам спорта. Эти два мероприятия идут друг за другом — как раз июль-август. Плюс теннисный Уимблдон.

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Если провести Олимпиаду весной, чтобы не тормошить лето, то накладок все равно не избежать. Как быть с национальными чемпионатами по игровым видам спорта? Сокращать вполовину? Да и какие результаты будут показаны в той же легкой атлетике, если Игры станут первым стартом сезона? Никто не разбеган, не распрыган. Да и отборы когда проводить? В марте? В России и других северных странах особенно обрадуются.

Осенью тоже не получится — на сентябрь запланирован чемпионат Европы по настольному теннису. Шучу, конечно. На самом деле тот же октябрь выглядит не самым плохим вариантом. Национальные игровые чемпионаты можно начать чуть позже, не беда. Футбольный Евро отгремит. У всех будет время нормально подготовиться. А то, что поздно — так это не страшно. В Токио как раз спадет жара. Прошлый ЧМ по легкой атлетике прошел осенью, ничего страшного. Топовых результатов было много.

В конце концов, в Токио-1964 соревновались в октябре.

2022

МОК почему-то вариант с Олимпиадой осенью пока не сильно жалует. И намекает некоторым федерациям, чтобы те подвинулись. В частности, World Athletics уже объявила о готовности к переносу своего чемпионата мира. Если нужно — хоть на 2022-й год. О гибкости высказались и в FINA.

Такая солидарность — это хорошо. Но если смещать мировые чемпионаты на год, пострадают континентальные. В 2022-м должен пройти объединенный чемпионат Европы. В программе и плавание, и легкая атлетика. Да и получится в этих видах сверхнасыщенный график: Олимпиада (2021), два ЧМ подряд (2022−23), Олимпиада (2024), еще один ЧМ (2025) и только потом — спокойный год.

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