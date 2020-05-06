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6 мая, источник: ТАСС

Матыцин: Срок разработки стратегии развития спорта до 2030 года продлен до 15 июля

ТАСС, 6 мая. Срок разработки стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года продлен до 15 июля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба Минспорта.

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Источник: РИА "Новости"

Заседание комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и общественного совета при Министерстве спорта России, на котором обсуждался проект стратегии, прошло в среду.

«Это [продление срока разработки] обусловлено тем, что финансовый механизм реализации стратегии пока неясен, Минфин и Минэкономразвития не могут в настоящий момент согласовать ни план реализации, ни саму стратегию, так как это во многом связано с финансовым обеспечением, — сказал Матыцин. — Министерство спорта готово к диалогу и конструктивным замечаниям по проекту Стратегии-2030, предложения, поступающие от профессионального сообщества, будут внимательно проанализированы. Уверен, мы представим президенту и правительству хорошо проработанный, сверенный и финансово обеспеченный документ для нашей деятельности на ближайшее десятилетие».

В заседании также приняли участие председатель комиссии Общественной палаты, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, председатель общественного совета при Минспорте России, заведующая кафедрой теории и методики гимнастики НГУ им. П. Ф. Лесгафта Раиса Терехина, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, а также ведущие эксперты спортивной отрасли, руководители федеральных и региональных органов власти, общественных и некоммерческих организаций.

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года — это основополагающий документ для построения нашей деятельности на ближайшие десять лет, — отметил министр спорта России. — Без взаимодействия с Общественной палатой, региональными органами исполнительной власти, спортивными федерациями, бизнес-сообществом, МГУ им. Ломоносова, фондом “Иннопрактика” и другими нашими партнерами невозможно подготовить этот документ, который бы отражал реалии сегодняшнего дня».

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